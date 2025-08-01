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Calcio | 01 agosto 2025, 17:46

Calcio, Prima Categoria. I quattro gironi, non cambiano i criteri territoriali

un'immagine di Andora - Ospedaletti

un'immagine di Andora - Ospedaletti

Ogni anno si rincorrono rumor sui criteri geografici che saranno prescelti per i gironi di Prima Categoria.

E anche il campionato 2025/2026 non vivrà particolari novità.

Le formazioni ponentine si confronteranno ancora una volta con le valbormidesi, mentre le savonesi ritroveranno le genovesi.

A seguire i gironi, le formazioni in neretto disputeranno le proprie partite interne al sabato.
 

GIRONE "A"

ALBIGNAUNIA SPORT ALBENGA

ALTARESE

ANDORA 1966

BORDIGHERA SANT'AMPELIO

BORGHETTO 1968

CAMPOROSSO

CENGIO

CISANO

DEGO CALCIO

GOLFO DIANESE 1923

ONEGLIA CALCIO

OSPEDALETTI CALCIO

QUILIANO&VALLEGGIA

SAN FILIPPO NERI ALBENGA

VENTIMIGLIACALCIO

VIRTUS SANREMESE CALCIO
 

GIRONE "B"

AUDACE CAMPOMORONE

BOLZANETESE VIRTUS

CAMPESE F.B.C.

DINAMO SANTIAGO

MULTEDO 1930

OLD BOYS RENSEN

OLIMPIC 1971

PEGLIESE

RABONA VIA DELLACCIAIO

ROSSIGLIONESE

SCIARBO & COGO CALCIO ASD

SPERANZA 1912 F.C.

VALSECCA SPORT & FUN

VELOCE 1910

VIRTUS DON BOSCO

VOLTRI 87
 

GIRONE "C"

ATLETICO QUARTO

BARGAGLI SAN SIRO

BORGO INCROCIATI

BORGO RAPALLO 98

BORGORATTI

CELLA 1956

COGORNESE

G.S. GRANAROLO

GOLIARDICA GENOVESE 1967

PANCHINA

POLIS. PIEVE LIGURE

PRIARUGGIA G.MORA

PSM RAPALLO

SAN LORENZO DELLA COSTA

TORRIGLIA 1977

VECCHIO CASTAGNA QUARTO
 

GIRONE "D"

ATLETICO CASARZA LIGURE

BOLANESE

BRU BORG.LUX

CADIMARE CALCIO

CALCIO POPOLARE SPEZIA

CASARZA LIGURE

CEPARANA CALCIO

F.C. LAVAGNA 2.0

FORZA E CORAGGIO

IRON FOX AMEGLIESE

LERICI F.C.

MAROLACQUASANTA

RICCO LE RONDINI

RIOMAIOR 1965

SEGESTA SESTRI LEVANTE

SPORTING CLUB AURORA

Redazione

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