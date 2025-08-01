Calcio, Prima Categoria. I quattro gironi, non cambiano i criteri territoriali

Ogni anno si rincorrono rumor sui criteri geografici che saranno prescelti per i gironi di Prima Categoria.
E anche il campionato 2025/2026 non vivrà particolari novità.
Le formazioni ponentine si confronteranno ancora una volta con le valbormidesi, mentre le savonesi ritroveranno le genovesi.
A seguire i gironi, le formazioni in neretto disputeranno le proprie partite interne al sabato.
GIRONE "A"
ALBIGNAUNIA SPORT ALBENGA
ALTARESE
ANDORA 1966
BORDIGHERA SANT'AMPELIO
BORGHETTO 1968
CAMPOROSSO
CENGIO
CISANO
DEGO CALCIO
GOLFO DIANESE 1923
ONEGLIA CALCIO
OSPEDALETTI CALCIO
QUILIANO&VALLEGGIA
SAN FILIPPO NERI ALBENGA
VENTIMIGLIACALCIO
VIRTUS SANREMESE CALCIO
GIRONE "B"
AUDACE CAMPOMORONE
BOLZANETESE VIRTUS
CAMPESE F.B.C.
DINAMO SANTIAGO
MULTEDO 1930
OLD BOYS RENSEN
OLIMPIC 1971
PEGLIESE
RABONA VIA DELLACCIAIO
ROSSIGLIONESE
SCIARBO & COGO CALCIO ASD
SPERANZA 1912 F.C.
VALSECCA SPORT & FUN
VELOCE 1910
VIRTUS DON BOSCO
VOLTRI 87
GIRONE "C"
ATLETICO QUARTO
BARGAGLI SAN SIRO
BORGO INCROCIATI
BORGO RAPALLO 98
BORGORATTI
CELLA 1956
COGORNESE
G.S. GRANAROLO
GOLIARDICA GENOVESE 1967
PANCHINA
POLIS. PIEVE LIGURE
PRIARUGGIA G.MORA
PSM RAPALLO
SAN LORENZO DELLA COSTA
TORRIGLIA 1977
VECCHIO CASTAGNA QUARTO
GIRONE "D"
ATLETICO CASARZA LIGURE
BOLANESE
BRU BORG.LUX
CADIMARE CALCIO
CALCIO POPOLARE SPEZIA
CASARZA LIGURE
CEPARANA CALCIO
F.C. LAVAGNA 2.0
FORZA E CORAGGIO
IRON FOX AMEGLIESE
LERICI F.C.
MAROLACQUASANTA
RICCO LE RONDINI
RIOMAIOR 1965
SEGESTA SESTRI LEVANTE
SPORTING CLUB AURORA