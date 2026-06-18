Andora apre l’estate con lo spettacolo di Bike Freestyle di Vittorio Brumotti in piazza Eroi di Nassiriya

Sabato 27 giugno alle 21, ad Andora, in piazza Caduti di Nassiriya grande esibizione di Bike Freestyle con Vittorio Brumotti e il suo team di grandi campioni. Vittorio Brumotti, originario di Finale Ligure, atleta di fama internazionale, detentore di 11 Guinness World Records, famoso personaggio televisivo e ambasciatore del Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano, sarà ad Andora sabato 27 giugno per realizzare uno spettacolo esclusivo insieme al suo team di bikers.

L’appuntamento sarà a partire dalle 21 in piazza Eroi di Nassiriya.

Una presenza non casuale quella di Vittorio Brumotti. Il famoso campione ha infatti esplorato il territorio di Andora attraversando in bike Borgo Castello, i sentieri, la pista ciclabile, il litorale ed il porto, per realizzare un video promozionale e raccontare un’esperienza unica. Immagini che saranno inserite anche nella campagna di promozione dei sentieri andoresi: oltre 40 chilometri di percorsi, suddivisi in cinque anelli, di cui l’Amministrazione comunale ha garantito la pulizia continuativa affinché siano a disposizione degli appassionati bikers e di trekking 365 giorni l’anno.

Un aspetto che rende l’appuntamento di sabato 27 giugno un evento che va ben al di là della serata che si preannuncia spettacolare grazie alle incredibili evoluzioni che lo hanno reso noto e amato dal pubblico.