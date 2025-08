Calcio, Serie D. Vado e Celle Varazze alzano i giri, Vogherese e Pistoiese le avversarie del week end

Le prime settimane di lavoro sono alle spalle e, dopo i relativi test in famiglia, per Vado e Celle Varazze è arrivato il momento di affrontare avversari dal peso specifico più rilevante.

Le due savonesi lo faranno lontano dai campi di casa, volgendo lo squardo verso Lombardia ed Emilia Romagna.

I rossoblu di mister Roselli saranno infatti di scena oggi pomeriggio al Parisi, per affrontare una delle squadre che verosimilmente ritroverà in campionato (lunedì è fissata la pubblicazione dei gironi ndr): la Vogherese. Il gruppo squadra dovrebbe essere quasi al completo, al netto di piccoli acciacchi o recuperi post infortunio. Il fischio d'inizio è fissato alle 18:00.

Domani invece toccherà alle civette di Mario Pisano. Anche il Celle Varazze, infatti, si è limitato ad un test interno al termine del ritiro a Roisan, in Val d'Aosta. Tra poco più di 24 ore il pullman biancoblu si fermerà a Pievelago, sulle alture dell'Appennino tosco-emiliano, sede degli allenamenti precampionato della Pistoiese. Proprio "l'olandesina", del ds Taibi (ex portiere di Reggina, Atalanta, Milan e Manchester United) sarà la prima contendente di rilievo per Capra e compagni. Il via al match arriverà alle 17:00.