Equitazione | C'è anche la firma di Alice Prefumo ai Campionati Regionali Outdoor

Si è conclusa anche l'edizione 2026 dei Campionati Regionali S.O. Outdoor, appuntamento che ha richiamato in campo gran parte dei circoli liguri per un intenso fine settimana di sport e competizione. A fare da cornice all'evento è stato il centro ippico Il Torrione di Tortona.

Le prove sono state distribuite su due distinti terreni di gara: il Campo Sabbia, riservato alle categorie giovanili e ai binomi alle prime esperienze, e il Campo Derby, teatro delle competizioni di livello superiore. Ad arricchire il programma non sono mancati percorsi speciali e prove tecniche particolarmente spettacolari, come la Sei Barriere, che hanno contribuito a rendere ancora più coinvolgente la manifestazione.

Tra le medaglie d'oro al collo, anche quella di Alice Miruna Prefumo della S.I. Finalese.



Di seguito i nuovi campioni regionali delle rispettive categorie:

Assoluto

Maridè Cipolletta (C.I. Country Club)



Primo Grado Esperti

Carola Pedemonte (Horse Club Rapallo SSD S.R.L.)



Primo Grado 120

Alice Miruna Prefumo (S.I. Finalese)



Brevetti / Primo Grado 115

Sofia Mondelli (CI Genovese)



Brevetto 110

Emma Silvestri (Scuderia I Tigli)



Criterium Brevetti Emergenti

Costanza Brizzi (Horse Club Rapallo)



Criterium Brevetti 100

Margherita Pavletic (Scuderia del Sole)



Trofeo Brevetto 90

Giulia Peroni (SGM Equestrian Centre)



Trofeo Brevetto Patenti A 80

Nina Niego (ASD Pratorondanino)



Trofeo Patenti A 70

Antea Aurora Veneziano (Scuderia I Tigli)



Criterium Pony Emergenti 105

Lorenzo Lucespino (C.I. Lo Scrivia)



Criterium Pony Brevetto 100

Mariasole Cecchini (H.C. Nervia)



Trofeo Pony Brevetto 90

Beatrice Digitali (C.I. Country Club)



Trofeo Pony 80

Alice Giella (SGM Equestrian Centre)



Trofeo Pony Patente A

Alice Fabris (Centro Ippico 3 Emme)



Trofeo Pony Promesse

Philippe Guillaume Francisque (C.I. Busalla)



Trofeo Pony Pulcini

Alice Arsenio (C.I. Lo Scrivia)



Trofeo Pony Jump

Costanza Porrini (Horse Club Rapallo)