Equitazione | C'è anche la firma di Alice Prefumo ai Campionati Regionali Outdoor

Si è conclusa anche l'edizione 2026 dei Campionati Regionali S.O. Outdoor, appuntamento che ha richiamato in campo gran parte dei circoli liguri per un intenso fine settimana di sport e competizione. A fare da cornice all'evento è stato il centro ippico Il Torrione di Tortona.
Le prove sono state distribuite su due distinti terreni di gara: il Campo Sabbia, riservato alle categorie giovanili e ai binomi alle prime esperienze, e il Campo Derby, teatro delle competizioni di livello superiore. Ad arricchire il programma non sono mancati percorsi speciali e prove tecniche particolarmente spettacolari, come la Sei Barriere, che hanno contribuito a rendere ancora più coinvolgente la manifestazione.
Tra le medaglie d'oro al collo, anche quella di Alice Miruna Prefumo della S.I. Finalese.
Di seguito i nuovi campioni regionali delle rispettive categorie:
Assoluto
Maridè Cipolletta (C.I. Country Club)
Primo Grado Esperti
Carola Pedemonte (Horse Club Rapallo SSD S.R.L.)
Primo Grado 120
Alice Miruna Prefumo (S.I. Finalese)
Brevetti / Primo Grado 115
Sofia Mondelli (CI Genovese)
Brevetto 110
Emma Silvestri (Scuderia I Tigli)
Criterium Brevetti Emergenti
Costanza Brizzi (Horse Club Rapallo)
Criterium Brevetti 100
Margherita Pavletic (Scuderia del Sole)
Trofeo Brevetto 90
Giulia Peroni (SGM Equestrian Centre)
Trofeo Brevetto Patenti A 80
Nina Niego (ASD Pratorondanino)
Trofeo Patenti A 70
Antea Aurora Veneziano (Scuderia I Tigli)
Criterium Pony Emergenti 105
Lorenzo Lucespino (C.I. Lo Scrivia)
Criterium Pony Brevetto 100
Mariasole Cecchini (H.C. Nervia)
Trofeo Pony Brevetto 90
Beatrice Digitali (C.I. Country Club)
Trofeo Pony 80
Alice Giella (SGM Equestrian Centre)
Trofeo Pony Patente A
Alice Fabris (Centro Ippico 3 Emme)
Trofeo Pony Promesse
Philippe Guillaume Francisque (C.I. Busalla)
Trofeo Pony Pulcini
Alice Arsenio (C.I. Lo Scrivia)
Trofeo Pony Jump
Costanza Porrini (Horse Club Rapallo)