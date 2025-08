Imperia Calcio, ancora nulla di fatto: a 22 giorni dalla Coppa Italia regna l'incertezza

A 22 giorni dall’esordio (teorico) in Coppa Italia, mentre lunedì verranno ufficializzati i gironi di serie D, l’Imperia Calcio resta avvolta in una fitta nebbia societaria e progettuale. Nessun vertice si è svolto ieri in Comune, come invece molti auspicavano, e da quanto trapela sembrano tramontate definitivamente le trattative che avrebbero visto Fabio Ramoino e il tecnico Giancarlo Riolfo costituire la base tecnica e dirigenziale per affrontare la nuova stagione.

Il presidente e socio di maggioranza Fabrizio Gramondo avrebbe sottoposto al sindaco Claudio Scajola le credenziali di un gruppo imprenditoriale pronto a prendere parte al progetto, ma l’Amministrazione comunale non ha dato alcun seguito formale alla proposta: nessuna convocazione, nessun incontro chiarificatore.

Nel frattempo, Ramoino starebbe valutando la cessione delle sue quote e un progressivo disimpegno, lasciando Gramondo praticamente solo nella gestione del club, essendosi defilato ufficialmente, dopo l'incontro di mercoledì scorso anche Daniele Ciccione. Un’eredità pesante, considerata l’attuale situazione economico-organizzativa della società.

Il primo cittadino aveva posto come condizione imprescindibile l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, anche per evitare una figuraccia, ma ciò rischia di essere solo un rinvio del problema — e forse pagato gli interessi. Perché, se è vero che la Serie D è considerata dilettantistica solo sulla carta, nella realtà servono risorse economiche, staff tecnico, una rosa competitiva e, soprattutto, solide garanzie per affrontare trasferte e gestione ordinaria. E senza soldi, tutto questo non si costruisce.

Pensare che bastino pochi soldi — o formule da PNRR - da applicare al calcio, è un’illusione che rischia di costare cara. Ecco perché l’Imperia, ad oggi, resta sospesa in una realtà fatta di immobilismo e confusione, con il tempo che scorre, inesorabile verso un fallimento sportivo.