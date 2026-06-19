Stelle nello Sport | I big dello sport scendono in campo al fianco di Regione Liguria per la sicurezza stradale

Nell’ambito del progetto “Mobilità Sicura”, promosso dal Dipartimento per le Politiche contro la Droga e le altre Dipendenze, in collaborazione con ANCI e UPI, Alfa Liguria e la Città Metropolitana di Genova hanno sviluppato una campagna di sensibilizzazione dedicata alla sicurezza stradale, con particolare attenzione alla prevenzione dell’incidentalità correlata alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti tra i giovani.

In questo percorso, Alfa Liguria, in virtù dell’esperienza maturata con il progetto orientamenti, della capacità di parlare ai giovani e ai loro genitori ha svolto un ruolo centrale sia nella progettazione strategica dell’intera comunicazione sia nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte al target giovanile, contribuendo a definire linguaggi, strumenti e modalità di coinvolgimento in grado di rendere il messaggio efficace e vicino alle nuove generazioni.

Stelle nello Sport, da anni al fianco di Regione Liguria e Alfa Liguria per la promozione dei valori sportivi nel mondo della scuola, ha coinvolto alcune delle “stelle” più luminose dello sport ligure: da Alice ed Asia D’Amato a Francesco Bocciardo, passando per Alberto Razzetti e Ludovica Cavalli. Cinque atleti stupendi, cinque ragazze e ragazzi sempre pronti a scendere in campo per onorare la “nostra” Liguria e per trasmettere valori positivi ai giovani.

La campagna è stata ideata con l’obiettivo di promuovere una cultura della guida responsabile attraverso un linguaggio contemporaneo, diretto ed emotivamente coinvolgente, capace di favorire una maggiore consapevolezza dei rischi connessi a comportamenti di guida non sicuri. L’approccio narrativo adottato mira a coniugare visibilità e credibilità, valorizzando testimonianze e contenuti in grado di generare identificazione e riflessione.

Accanto alla definizione dell’impianto comunicativo, Alfa Liguria ha inoltre promosso specifiche azioni di sensibilizzazione sul tema, tra cui un webinar rivolto a giovani e genitori, finalizzato ad approfondire le conseguenze della guida in stato di alterazione e a diffondere una più solida cultura della prevenzione e della sicurezza stradale