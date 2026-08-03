La Velocissima: Kariuki e Lagat dominano, assegnati i titoli liguri Master (Foto)

La quinta edizione de La Velocissima, disputata ieri a Imperia, organizzata dal Marathon Club Imperia sotto la regia di William Stua, ha regalato spettacolo lungo il veloce tracciato della 5 km omologata FIDAL.

La gara, valida anche come Campionato Ligure Master, ha visto il successo di Kariuki John Kareithi (Run Together), vincitore in 14'16" davanti a Daniele Marcelli e al compagno di squadra Mututua Alex Mosolua. Quarto, e sotto i 15 minuti, Tommaso Toppi.

In campo femminile dominio di Shaline Lagat, che ha chiuso in 16'31", precedendo Simona Viola e Arianna Pisano. Quarta Laura De Maria.

Tra i 112 atleti classificati, la prestazione più significativa è stata quella di Emanuela Massa (Cambiaso Risso), capace di firmare il nuovo record italiano SF60 con 19'31". Sul fronte regionale hanno conquistato il titolo ligure anche Cristiano Salerno (SM40) e Bruno Stilo (SM70), insieme agli altri vincitori di categoria.