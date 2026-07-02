Calcio | Stagione 2026/2027, definiti gli obblighi di impiego degli under in Eccellenza e Promozione

Il Comitato Regionale ha ufficializzato gli obblighi di impiego dei calciatori appartenenti a specifiche fasce d’età per la stagione sportiva 2026/2027, introducendo disposizioni differenti tra i campionati di Eccellenza e Promozione e quello di Prima Categoria.

Per quanto riguarda Eccellenza e Promozione, ogni società dovrà schierare obbligatoriamente per tutta la durata della gara almeno:

un calciatore nato dal 1° gennaio 2007 in poi;

un calciatore nato dal 1° gennaio 2008 in poi.

L’obbligo dovrà essere rispettato fin dal calcio d’inizio e per l’intero svolgimento dell’incontro, anche in caso di sostituzioni. Eventuali cambi dovranno quindi garantire il mantenimento in campo del numero minimo richiesto di giovani calciatori. Sono previste eccezioni soltanto nei casi di espulsione o, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, in presenza di infortuni che coinvolgano i giocatori interessati dalla norma.

La mancata osservanza di tali disposizioni comporterà l’applicazione della sanzione della perdita della gara, come previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.

Diversa la situazione in Prima Categoria, dove per la stagione 2026/2027 non è previsto alcun obbligo di impiego di calciatori appartenenti a determinate fasce d’età. La scelta è stata adottata con l’intento di favorire una maggiore valorizzazione dell’attività Under 21, promuovendone l’organizzazione in gironi dedicati oppure incentivando la diffusione delle squadre sul territorio attraverso la partecipazione ai campionati di Terza e Seconda Categoria.