Imperia. Il punto di mister Riolfo dopo il primo test: “Coi tifosi ci siamo promessi un impegno reciproco, tutti compatti verso un unico obiettivo”

Primi novanta minuti 'reali' per l'Imperia che batte 3-0 lo Sporting Taggia Sanremo in una partita al termine di un allenamento congiunto al 'Colombera' di Santo Stefano al Mare. E prime indicazioni utili a mister Giancarlo Riolfo in questo periodo di costruzione della rosa nerazzurra.



Mister, un bilancio di questa prima settimana di allenamenti?

Ho visto tanto impegno da parte dei ragazzi, lo spirito e la voglia sono quelli giusti, fisicamente sulla preparazione hanno ancora da lavorare perché pur essendo 'professionisti' un conto è allenarsi da soli e un altro è lavorare in gruppo.



Il completamento dell'organico a che punto è? Ci sono ancora reparti da completare?

Manca indubbiamente qualcosa. Al di là dei ragazzi già ufficializzati, per quanto riguarda quelli in prova dovremo ancora effettuare delle scremature. Abbiamo tesserato a centrocampo Lorenzo Insolito, classe 2006, ex Pietra e con un trascorso recente anche nelle giovanili del Milan



Sono accorsi anche i tifosi nerazzurri per questa prima uscita stagionale. Cosa vi siete detti a fine partita?

Ci siamo promessi un impegno reciproco. Tutti compatti verso un unico obiettivo. Sono anche rimasti piacevolmente colpiti dai primi novanta minuti di questi ragazzi



C'è tanto scetticismo intorno a questo nuovo corso, anche e soprattutto per il ritardo nella preparazione e allestimento

È giusto che ci sia, non può essere diversamente. Starà a noi conquistarci giorno dopo giorno la fiducia di tutti. L'obiettivo è quello di arrivare al 7 settembre, pronti nella migliore condizione possibile per l'inizio del campionato



Quindi la partita di Coppa di domenica prossima fungerà da 'test'?

A nessuno piace perdere. È chiaro che proveremo a fare del nostro meglio anche in Coppa. Anche contro il Taggia ce la siamo dovuta sudare un po' però abbiamo vinto e ci fa piacere

Per la cronaca, la partitella di ieri pomeriggio si è conclusa sul 3-0 con la rete di Casagrande nel primo tempo, nella ripresa a segno Costantini su rigore e Del Mastro. Hanno trovato tutti spazio nella lista di giocatori nerazzurri presenti, questo l'undici di partenza: Rossi, Labonia, Bresciani, Guida, Moussa, Idaro, Di Mitri, Anzalone, Casagrande, Costantini, Del Porcaro. A disp. Di Leo, Di Bello, Piccinin, Falcone, Ferrante, Djiba, Del Mastro, Insolito, Ollue, Ricotti, Alfano, Costa, Rechimi.