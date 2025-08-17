Sanremese–Pietra Ligure, amichevole di lusso: sugli spalti insieme ai ragazzi del settore giovanile ci saranno Del Piero e Djorkaeff

Amichevole delle grandi occasioni quella che andrà in scena stasera alle ore 20 a Pian di Poma, che vedrà affrontarsi la Sanremese e il Pietra Ligure: una sfida che vedrà anche ospiti eccellenti sugli spalti, vista la presenza congiunta di Alessandro Del Piero e Youri Djorkaeff, che per la prima volta assisteranno insieme a una partita della squadra biancazzurra.

Ad anticipare questa notizia a Sanremonews è stato il Responsabile Tecnico del Settore Giovanile della Sanremese Vincenzo Stragapede, il quale ha fatto il punto a ormai tre settimane dall'inizio della stagione calcistica. Per questa nuova annata, la società ha scelto di invetire molto sui giovani, sia in prima squadra, con l'inserimento in organico di diversi giovani, sia per quello che riguarda proprio il settore giovanile: “Ripartiamo con grande entusiasmo e con la voglia di offrire ai nostri oltre 230 tesserati un servizio sempre migliore e soddisfacente, sia per i ragazzi che per le famiglie stesse - spiega Stragapede - Il calcio come ogni settore dello sport corre veloce, occorre stare sempre al passo con i tempi e non accontentarsi mai. Per questo motivo quest’anno ho deciso di dare ancora più competenza sia in campo che fuori, scegliendo dirigenti e allenatori di tutto rispetto con grande esperienza e serietà che avranno il compito di mettere i nostri calciatori nelle condizioni migliori per offrire loro tutti gli strumenti necessari per intraprendere un percorso importante, sia dal punto di vista tecnico che formativo per creare giocatori di prospettiva. Credo che questo possa garantire a tutti una possibilità di crescita dal punto di vista sportivo e non solo. Sono davvero orgoglioso del mio Staff Tecnico!"

Quali sono gli obiettivi per la prossima stagione?

"Di obiettivi per il futuro ce ne sono tanti. Il primo, chiaramente, è quello di far si che tutte le squadre abbiano la giusta qualità per disputare i campionati in maniera adeguata al nome Sanremese. Siamo soddisfatti di quanto seminato, ma non vogliamo assolutamente accontentarci. Non dobbiamo mai perdere di vista quelli che sono i nostri valori".

Tra gli arrivi più chiacchierati in prima squadra c'è sicuramente stato Tobias Del Piero, figlio di una leggenda di questo sport come Alessandro, che spesso è venuto a vedere le prime uscite del ragazzo in biancazzurro.

Questa sera l'amichevole col Pietra Ligure a cui, immaginiamo, sarà presente anche Alessandro Del Piero, che ha già assistito a più partite del figlio in questa preparazione. Sarete presenti anche col settore giovanile?

"Certo anche perché sarà per loro un'occasione importante, ovvero incontrare due campioni del mondo che hanno scritto la storia di questo sport. "Nell'amichevole infatti saranno presenti ad assistere sia Del Piero che Youri Djorkaeff, un evento unico per i ragazzi che potranno vedere dal vivo due atleti che hanno scritto la storia del calcio e un onore per noi, che ospiteremo l'ambasciatore Fifa per l'Italia e quello per la Francia".