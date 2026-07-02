Tutto pronto allo Scaletti di Lavagnola per le semifinali della 9° edizione della Savona Cup, questa sera infatti andranno in scena le due sfide che decreteranno la finalissima in programma per sabato 4 luglio.
Due match tra le squadre che hanno fin qui disputato un torneo di altissimo livello, ecco il programma:
20:45 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - SEVEN STREET
21:45 TEAM TEMPOCASA - UNDERDOGS
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giovedì 02 luglio
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Accadeva un anno fa
Calcio | 02 luglio 2026, 17:58
Calcio, Tornei Estivi. Semifinali alla Savona Cup: ecco il programma di oggi
Serata infuocata allo Scaletti di Lavagnola
Tutto pronto allo Scaletti di Lavagnola per le semifinali della 9° edizione della Savona Cup, questa sera infatti andranno in scena le due sfide che decreteranno la finalissima in programma per sabato 4 luglio.
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