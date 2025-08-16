Calcio. Partenza top per il Genoa Primavera di Jacopo Sbravati, battuta a Formello la Lazio

Parte con il piede giusto il campionato del Genoa del tecnico spotornese Jacopo Sbravati, che supera in rimonta la Lazio per 2-1 conquistando così i primi tre punti della stagione. A segno Grossi e Romano, protagonisti di una vittoria che conferma lo spirito combattivo del Grifone.
La sfida si apre con una Lazio aggressiva che al 18′ trova il vantaggio grazie a Serra, abile a sfruttare una palla inattiva e a battere Baccelli da distanza ravvicinata. Il Genoa soffre ma non molla e al 40′ ristabilisce la parità con una splendida conclusione di Grossi che non lascia scampo a Bosi.
Nella ripresa i grifoncini partono forte e al 48′ Romano, con una giocata di classe e precisione, sigla il sorpasso. La Lazio reagisce con veemenza, colpendo anche un palo con D’Agostini, ma la retroguardia rossoblù resiste con ordine fino al triplice fischio.
Per il Genoa, pronto a battezzare anche i due ultimi arrivi Zulevice Lafont, dunque, una vittoria preziosa, frutto di carattere e concretezza, che regala fiducia in vista della nuova stagione.
LAZIO PRIMAVERA - GENOA PRIMAVERA 1-2
Marcatori: 18′ Serra (L), 40′ Grossi (G), 48′ Romano (G)
Lazio: Bosi; Calvani, Bordon, Santagostino (53′ D’Agostini), Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra (72′ Canali), Farcomeni (78′ Battisti), Pinelli (72′ Curzi), Ferrari.
All. Punzi
Genoa: Baccelli; Odero, Dodde, Grossi (72′ Lafont), Romano, Kylsys, Pallavicini, Celik, Carbone, Arata, Zulevic (77′ Galvano).
All. Sbravati