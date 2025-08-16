Conto alla rovescia per la quinta edizione di SportAbility Day, dopo Savona appuntamento il 4 ottobre alla Sciorba

Il 2025 di Stelle nello Sport continua a essere caratterizzato da un’attenzione costante al panorama sportivo ligure, senza dimenticare la vicinanza al mondo della scuola e il sostegno concreto alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS.

Anche nel mese di agosto l’attività non conosce pause: da un lato prosegue il racconto delle imprese di atlete e atleti della Liguria, dall’altro si lavora intensamente all’organizzazione della quinta edizione dello SportAbility Day, in programma sabato 4 ottobre al MySport Village Sciorba di Genova. Un evento che, come di consueto, metterà al centro lo sport come strumento di inclusione e partecipazione.

Nel mese di settembre sarà avviato un confronto con tutti gli insegnanti liguri, così da coinvolgere le famiglie di ragazze e ragazzi con disabilità e permettere a sempre più giovani di avvicinarsi a discipline e realtà sportive capaci di valorizzare ogni abilità.