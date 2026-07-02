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Calcio | 02 luglio 2026, 17:48

Calciomercato | Carcarese, non si separano le strade con Moretti e Diamanti. Rinnovi ok

Calciomercato | Carcarese, non si separano le strade con Moretti e Diamanti. Rinnovi ok

Dopo l’annuncio di diverse new entry, arrivano altre conferme in casa ASD Carcarese, che ufficializza la permanenza in biancorosso di Luca Moretti e Christian Diamanti.

A Carcare dall’estate 2022, il difensore Moretti (2002) anche in Eccellenza si è meritato la maglia da titolare in numerose partite dello scorso campionato, diventando un punto di riferimento del reparto.

Per Diamanti (2005) sarà la quarta stagione alla Carcarese, dopo un’annata caratterizzata da qualche infortunio, è pronto a rimettersi in gioco e continuare ad essere una pedina importante del centrocampo biancorosso.

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