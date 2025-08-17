Calcio. Il Celle Varazze sprinta a Sondrio e vince 3-1, doppietta per Capra e gol di Donaggio

E' un bel segnale quello che il Celle Varazze ha saputo lanciare a una settimana dall'esordio ufficiale in Coppa Italia di Serie D.

Le civette di mister Pisano hanno infatti superato 3-1 la Nuova Sondrio, club di pari categoria ma inserito nel prossimo Girone B e allenato da Marco Amelia, campione del mondo 2006 con l'Italia.

Tutte e tre le marcature biancoblu sono arrivate nel corso di primo tempo, con la doppetta realizzata da Capra e il gol di Donaggio. Nella ripresa il gol della bandiera per i lombardi.



Le formazioni

Celle Varazze: Mitu, Marchetti, Stanga, Busicchia, Capra, Donaggio, Vitiello, Gnecchi, Insolito, Bortoletti, Ciancio

A disposizione: Di Sarno, De Benedetti, Calcagno, Righetti, Szerdi, Padovan, Giosa, Diaz Crespi, De Martini, Siracusa

Allenatore: Pisano



Nuova Sondrio: Uccelletti, Lemke, Arsenijevic, Marras, Rizzo, Chillemi, Bertini, Badjie, Kean, Kremenovic, D’alpos

A disposizione: Suarez Santos, Zaccone, Rizzi, Dos Santos, Ceruti, Oliveira Silva, Panunzio, Marotta, Saravia, Loncini, Vuka Kimolo

Allenatore: Amelia