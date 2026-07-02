 / Calcio

Calcio | 02 luglio 2026, 17:10

Calciomercato | Imperia, si parte da Simone Guida: il difensore resta in nerazzurro

Prima conferma per la rosa 2026-2027: il classe 2000 si appresta a vivere la sua quarta stagione non consecutiva

Calciomercato | Imperia, si parte da Simone Guida: il difensore resta in nerazzurro

Si parte con una riconferma: continuerà a vestire nerazzurro anche nella prossima stagione il difensore Simone Guida, classe 2000, che si appresta a iniziare la quarta stagione non consecutiva con la maglia dell'Imperia.

Già protagonista nel campionato di Eccellenza nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024, quest'ultima conclusa con la vittoria del campionato, Guida è tornato la scorsa estate a Imperia, diventando uno degli artefici della splendida salvezza conquistata nell'ultimo torneo.

Nonostante la giovane età, il difensore può ormai essere considerato un veterano della retroguardia nerazzurra.

Quella di Simone Guida è soltanto la prima di una serie di riconferme che saranno ufficializzate dalla società nei prossimi giorni.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium