Podismo. Marco Mazzon e Gaia Gagliardi dominano alla Marina Classic

Il porto turistico di Loano, sabato, si è trasformato in una pista naturale per la Marina Classic, gara su strada che ha radunato circa 350 appassionati di corsa. Il tracciato, poco meno di cinque chilometri, ha favorito gli atleti più veloci, regalando uno spettacolo fatto di ritmo e sorpassi.

La prova maschile non ha avuto storia: Marco Mazzon della Torino Road ha preso il comando sin dall’avvio e non l’ha più lasciato, chiudendo con il tempo di 16’04”. Tra le donne, successo netto per Gaia Gagliardi dell’Atletica Saluzzo, che ha fermato il cronometro a 18’03”.

Un’edizione che ha confermato la crescita della manifestazione, con grande partecipazione e un’atmosfera suggestiva resa unica dalla cornice del porto illuminato al tramonto.