Calcio | Imperia, D’Onofrio spiega i rapporti con l'ex Juve Franco Ceravolo: “Un confronto naturale per la sua lunghissima esperienza”

Sulle pagine social e sul sito internet dell’Imperia, il presidente Giuseppe D’Onofrio ha voluto fare chiarezza sul ruolo di Franco Ceravolo all’interno della società nerazzurra. Una precisazione che arriva per sottolineare il valore dell’esperienza dell’ex direttore sportivo, che vanta un lungo percorso nel calcio professionistico e una particolare esperienza ai massimi livelli, tra cui quella alla Juventus durante l’epoca di Marcello Lippi.

Ceravolo rappresenta quindi, nell’ambito dell’Imperia, un importante punto di riferimento per il presidente, soprattutto grazie alle conoscenze maturate in tanti anni di attività nel mondo del calcio. D’Onofrio ha inoltre voluto evidenziare come il rapporto tra i due non sia nato con l’avventura alla guida dell’Imperia, ma affondi le proprie radici in un'amicizia di lunga data: "La nostra amicizia è datata, nata ben prima della mia acquisizione dell’Imperia. Proprio per la sua lunghissima esperienza nel calcio, è naturale che io ogni tanto mi confronti con lui".

Parole che chiariscono dunque la natura della collaborazione e del rapporto tra D’Onofrio e Ceravolo. Il presidente considera l’esperienza dell’ex direttore sportivo un patrimonio importante, dal quale poter attingere attraverso confronti e consigli, senza che questo significhi necessariamente attribuirgli un ruolo operativo specifico nella gestione quotidiana della società.

L’esperienza di Ceravolo, maturata anche in contesti di altissimo livello, costituisce infatti un bagaglio di conoscenze particolarmente significativo. Il suo percorso nel calcio professionistico, unito al rapporto personale con D’Onofrio, rende naturale per il presidente cercare occasionalmente il suo punto di vista sulle questioni legate al mondo del pallone e, più in generale, al percorso dell’Imperia.