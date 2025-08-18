Beach Volley: grande successo per la 24 Ore di San Lorenzo al Mare (Foto)

San Lorenzo al Mare ha vissuto un fine settimana all’insegna dell’energia, dello sport e del divertimento con la 24 Ore di Beach Volley, andata in scena tra sabato pomeriggio e domenica mattina. L’evento, organizzato dai giovani del paese in collaborazione con la Polisportiva locale e il Comune, ha trasformato il campo da beach volley — completamente rinnovato per l’occasione — in un palcoscenico di entusiasmo e condivisione. Più di sessanta partecipanti hanno calcato la sabbia, tra residenti, turisti, sportivi e appassionati, animati dalla musica del DJ Matteo Demichelis e dal suo staff del Due Marie Bistrot, che ha accompagnato le partite con ritmo e allegria.

Il torneo ha preso il via alle 16 di sabato, inaugurando una maratona sportiva che si è protratta fino alle 10:30 di domenica. Dopo i due gironi di qualificazione, che hanno visto protagoniste anche squadre come gli Old Star Sanlorenzo (tutti con più di cinquant’anni) e il team “Al Bar”, sostenuto calorosamente dai Bagni U Nustromu, sei squadre hanno conquistato l’accesso al girone finale: Gli Alcolescenti, I Bimbi del Bernacca, Stuzzicads, Last Minut, Rossissimi e Gli Amici di Antonio.

Le partite si sono susseguite senza sosta, nemmeno quando un temporale ha colpito il campo alle quattro del mattino. La resilienza dei giocatori ha reso la notte magica, con sfide combattute sotto la pioggia e il tifo instancabile del pubblico. La finalissima ha visto fronteggiarsi Gli Amici di Antonio — squadra composta da giocatori provenienti da Torino, Milano e San Lorenzo — e i Rossissimi, giovani locali decisi a portare a casa il trofeo. Dopo due set intensi e combattuti, la vittoria è andata agli Amici di Antonio, che hanno chiuso il match con un secco 2-0.

La squadra vincitrice, composta da Alice Tosatto, Giulia Donanda, Davide Pietroni, Cristiano Donanda e Simone Francesia, è stata premiata alla presenza del consigliere comunale Alberto Tornatore, che ha espresso parole di grande entusiasmo per l’iniziativa. Secondi classificati i Rossissimi, con Maisi Sartore, Linda Ricca, Manuel Borrielli, Gianluca Gandolfo e Mattia Chiantore. Al terzo posto si sono piazzati I Bimbi del Bernacca, rappresentati da Davide Bilibok, Tommaso Ravisi, Michele Santacroce, Elisa Bollini e Lorenzo Santamaria.

Il consigliere Tornatore ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per il territorio, evidenziando il valore sociale e aggregativo che portano con sé. “Queste manifestazioni sono fondamentali per i giovani e per i turisti. La nostra amministrazione vuole continuare a sostenere iniziative di questo genere, che fanno bene alla comunità e valorizzano San Lorenzo al Mare come luogo di incontro e vitalità.”

La 24 Ore di Beach Volley si è confermata così non solo come una competizione sportiva, ma come una vera e propria festa di paese, capace di unire generazioni, accendere passioni e regalare momenti indimenticabili sotto il cielo ligure.