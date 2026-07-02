Calciomercato | Savona, la fusione con il Legino porta Alpicrovi e Sadiku

Il comunicato biancoblu:

Il Savona FBC comunica ufficialmente di essersi assicurato le prestazioni sportive di due giovanissimi difensori: Alessandro Alpicrovi e Ledion Sadiku!

I due nuovi innesti, rispettivamente classe 2007 e 2008, arrivano dal Legino 1910.

Nella scorsa stagione sono stati tra i protagonisti della straordinaria cavalcata della Juniores Eccellenza verdeblù, capace di farsi valere a livello nazionale.

Ora, per Alessandro e Ledion, è il momento di indossare la gloriosa maglia del Savona.