Calciomercato | Savona, la fusione con il Legino porta Alpicrovi e Sadiku

Il comunicato biancoblu:
Il Savona FBC comunica ufficialmente di essersi assicurato le prestazioni sportive di due giovanissimi difensori: Alessandro Alpicrovi e Ledion Sadiku!
I due nuovi innesti, rispettivamente classe 2007 e 2008, arrivano dal Legino 1910.
Nella scorsa stagione sono stati tra i protagonisti della straordinaria cavalcata della Juniores Eccellenza verdeblù, capace di farsi valere a livello nazionale.
Ora, per Alessandro e Ledion, è il momento di indossare la gloriosa maglia del Savona.