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Calcio | 02 luglio 2026, 14:10

Calciomercato | Savona, la fusione con il Legino porta Alpicrovi e Sadiku

Calciomercato | Savona, la fusione con il Legino porta Alpicrovi e Sadiku

Il comunicato biancoblu:

Il Savona FBC comunica ufficialmente di essersi assicurato le prestazioni sportive di due giovanissimi difensori: Alessandro Alpicrovi e Ledion Sadiku! 
I due nuovi innesti, rispettivamente classe 2007 e 2008, arrivano dal Legino 1910.
Nella scorsa stagione sono stati tra i protagonisti della straordinaria cavalcata della Juniores Eccellenza verdeblù, capace di farsi valere a livello nazionale. 
Ora, per Alessandro e Ledion, è il momento di indossare la gloriosa maglia del Savona. 

Redazione

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