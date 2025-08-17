Bocce. A Loano la Palma d'oro alla coppia Romano e Nicholas Negro

Fine settimana intenso per gli appassionati di bocce, con due appuntamenti storici che hanno animato i campi liguri e richiamato atleti di ottimo livello.

A Loano la Bocciofila Loanese ha ospitato la 52ª edizione della “Palma d’oro – Città di Loano”, manifestazione sostenuta anche dal Comune. Il torneo a coppie si è concluso con la vittoria del Tre Valli di Aosta, grazie all’ottima prova di Romano Negro e Nicholas Negro, capaci di imporsi in finale sul Gaglianico di Luca Negro e Sandro Bonino. Alla cerimonia di premiazione ha portato il saluto dell’amministrazione comunale il vicesindaco con delega allo sport, Luigi Bocchio.

A Diano Marina, invece, la società Dianese ha messo in scena la 23ª edizione del Memorial Luigi e Giovanni Glorio, diretta dall’arbitro savonese Fabrizio Rossello. Il successo ha sorriso alla Chiavarese, che ha presentato una coppia giovanissima e brillante: Armido Matteo Ravera ed Edoardo Bacigalupo. In una finale combattuta hanno superato i compagni di club Luca Gallione ed Enrico Barbero con il punteggio di 9-8. Terzo posto per la Loanese con Luca Campanile e Giovanni Freccero, mentre l’altra coppia di casa, Giacomo Mele e Stefano Sciutto, si è piazzata ai piedi del podio.