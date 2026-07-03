Calcio | Celle Varazze. Sulla panchina biancoblu arriva Alberto Corradi

La nota ufficiale:

Il Celle Varazze F.B.C. comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva a mister Alberto Corradi.

Corradi vanta una significativa esperienza sia nel calcio dilettantistico sia nei campionati professionistici, dove ha lavorato a lungo come braccio destro di Ivan Juric. Con il tecnico croato ha ricoperto il ruolo di vice allenatore e collaboratore tecnico nelle tappe al Mantova, al Crotone — con cui ha ottenuto la promozione in Serie A — e al Genoa in massima serie

A livello locale, è stato allenatore del Varazze in Promozione, selezionatore della Rappresentativa Under 19 della Liguria e ha successivamente guidato l’Arenzano e il Campomorone nel campionato di Eccellenza.

La società rivolge a mister Corradi un caloroso benvenuto e i migliori auguri per la nuova stagione sportiva.