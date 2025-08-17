Calcio. Il Pietra Ligure non sfigura a Sanremo, ma i matuziani si impongono 2-1

E' un Pietra Ligure che ha lasciato buone sensazioni nel test amichevole di Pian di Poma con la Sanremese.

L'approccio alla partita da parte dei biancocelesti di Moraglia è stato più che positivo, chiamando subito Gattuso a un paio di interventi di rilievo.

I matuziani hanno saputo però piazzare l'uno-due decisivo a metà della prima frazione con la doppietta del centravanti Romeo, fulcro offensivo del reparto offensivo della squadra di Moro.

Ad inizio ripresa il Pietra ha accorciato le distanze con il rigore trasformato da Insolito, sfiorando due volte il pari con Rovere (il capitano ha colpito il palo esterno) e con Siriu.



Sanremese: Gattuso, Bregliano, Djorkaeff, Santancito, Moreo, Del Piero, Monticone, Zagarese, Sambou, Cepele, Buoable.

A disposizione: Haderbache, Bohli, Di Fino, Andreano, Pignataro, Cavaliere, Rafele, Gonella, Osuji, Ndiaye, Vindigni, Kessai, Bacilieri, Deda, Andreis

Allenatore: Moro



Pietra Ligure: Duberti, Pili, Ravoncoli, Castiglione, Insolito, Giglio, Sogno, Aicardi, Faedo, Pavese, Fatnassi

A disposizione: Vernice, Parodi, Odasso, Dominici, Rovere, Siriu, Massa, Iorio, Prudente, Oddone, Malagrida

Allenatore: Moraglia