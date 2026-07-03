Calciomercato | Cairese, è fatta per Oubakent

La Cairese ha ufficializzato l'ingaggio di Hamza Oubakent per la stagione sportiva 2026/2027. Per l'attaccante si tratta della seconda esperienza con la maglia gialloblù, dopo aver già militato a Cairo Montenotte nel campionato di Serie D 2024/2025, dove aveva collezionato 20 presenze e 4 reti.

Il giocatore, nato nel 1995, andrà a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Buttu. Di ruolo ala sinistra, ma adattabile sull'intero fronte offensivo, Oubakent proviene dalla Vianese, squadra in cui ha militato nell'ultima stagione.

In carriera calcistica vanta un totale di 232 presenze e 42 gol, maturati principalmente in Serie D e in Eccellenza con le maglie di Virtus Castelfranco, Corticella, Vado e Chions. Il calciatore si aggregherà al gruppo in vista del ritiro precampionato.