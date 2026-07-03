Calciomercato | Giusvalla, il ds Graziano porta Doci in gialloazzurro

Il comunicato:
Si accendono i riflettori sul mercato in entrata fdel Giusvalla. Il DS Graziano, dopo settimane di contatti serrati e trattative condotte nell'ombra, ha finalmente chiuso l'affare che infiamma. Gentian Doci è ufficialmente un nuovo giocatore.
Un colpo studiato nei dettagli
L'operazione condotta da Graziano testimonia la volontà della società di alzare l'asticella. Doci, attaccante che si è distinto per fiuto del gol e capacità di legare il gioco, era finito nel mirino di diversi club, ma la determinazione del Direttore Sportivo è stata decisiva per battere la concorrenza e portare il giocatore a sposare il progetto tecnico.
"Siamo entusiasti di accogliere Gentian," ha commentato la dirigenza. "Il merito va al lavoro instancabile di Graziano, che ha saputo individuare il momento giusto per affondare il colpo e regalare al mister una pedina fondamentale per lo scacchiere offensivo."
Perché Doci può fare la differenza
L'arrivo di Doci non è solo un innesto di qualità, ma rappresenta un upgrade tattico importante. La sua fisicità unita a una spiccata tecnica individuale lo rendono il partner ideale per gli altri componenti del reparto avanzato. Il giocatore, dal canto suo, non ha nascosto l'entusiasmo: la chiamata di Graziano è stata la scintilla che lo ha convinto a scegliere questa piazza.
Le prospettive per la stagione
Con l'ufficialità di questo colpo, la squadra assume ora una fisionomia ben definita.