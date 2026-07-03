Calciomercato | Giusvalla, il ds Graziano porta Doci in gialloazzurro

Il comunicato:

Si accendono i riflettori sul mercato in entrata fdel Giusvalla. Il DS Graziano, dopo settimane di contatti serrati e trattative condotte nell'ombra, ha finalmente chiuso l'affare che infiamma. Gentian Doci è ufficialmente un nuovo giocatore.

​Un colpo studiato nei dettagli

​L'operazione condotta da Graziano testimonia la volontà della società di alzare l'asticella. Doci, attaccante che si è distinto per fiuto del gol e capacità di legare il gioco, era finito nel mirino di diversi club, ma la determinazione del Direttore Sportivo è stata decisiva per battere la concorrenza e portare il giocatore a sposare il progetto tecnico.

​"Siamo entusiasti di accogliere Gentian," ha commentato la dirigenza. "Il merito va al lavoro instancabile di Graziano, che ha saputo individuare il momento giusto per affondare il colpo e regalare al mister una pedina fondamentale per lo scacchiere offensivo."

​Perché Doci può fare la differenza

​L'arrivo di Doci non è solo un innesto di qualità, ma rappresenta un upgrade tattico importante. La sua fisicità unita a una spiccata tecnica individuale lo rendono il partner ideale per gli altri componenti del reparto avanzato. Il giocatore, dal canto suo, non ha nascosto l'entusiasmo: la chiamata di Graziano è stata la scintilla che lo ha convinto a scegliere questa piazza.

​Le prospettive per la stagione

​Con l'ufficialità di questo colpo, la squadra assume ora una fisionomia ben definita.