Calciomercato | Per Leonardo Consiglio e Martino Odero si spalancano le porte della Serie B, il portiere e l'esterno passano al Modena

Tra le operazioni di mercato che coinvolgono i giovani del Genoa c'è anche quella che riguarda Leonardo Consiglio. Il portiere classe 2006, cresciuto nella scuola calcio del Legino, è stato ceduto a titolo definitivo al Modena.

Per l'estremo difensore savonese si tratta di una nuova tappa nel proprio percorso di crescita dopo l'esperienza della scorsa stagione con la Dolomiti Bellunesi, dove ha disputato il campionato di Serie C trovando spazio, continuità e un rendimento che ha catalizzato le attenzioni di moltissimi operatori di mercato.

Il Genoa ha comunque mantenuto un diritto di riacquisto sul giocatore, segno dell'attenzione con cui il club rossoblù continuerà a seguirne l'evoluzione nei prossimi anni.

Nell'ambito della stessa operazione approda al Modena anche l'esterno albissolese Martino Odero, classe 2007 anch'egli a titolo definitivo, mentre il club più antico d'Italia ha acquisito il centrocampista Wiafe.