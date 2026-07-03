Imperia Calcio, resta il capitano: confermato Nicholas Costantini

La SSD Imperia Calcio ufficializza un'altra conferma per la rosa della prossima stagione. Un imperiese pronto a vestire la maglia dell'Imperia: prosegue la storia in nerazzurro del capitano Nicholas Costantini.
Centrocampista dalla qualità indiscutibile, capitano di tante battaglie, presente nelle ultime stagioni ricche di soddisfazioni, dalla vittoria dell'Eccellenza alle due permanenze consecutive in Serie D.
"L'orgoglio di Nick di continuare a vestire la maglia della sua città: Imperia riparte dal suo capitano", commentano dalla società.