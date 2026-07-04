Calcio | Si presenta l'Academy Vado 2026. Luca Tarabotto sarà il responsabile, Fabrizio Grossi direttore tecnico

L'Academy Vado 2026 è la grande novità della nuova stagione sportiva rossoblu, con una struttura tecnica e organizzativa ormai sempre più definita. In questi giorni si sono svolte le riunioni programmatiche dell'Academy, mentre nella prossima settimana saranno coinvolte anche le leve nazionali, a conferma del lavoro di pianificazione portato avanti dalla società.

A guidare il progetto sarà Luca Tarabotto, vicepresidente e responsabile dell'Academy, affiancato da un gradito ritorno: Fabrizio Grossi, che torna a ricoprire il ruolo di direttore tecnico dell'Academy, figura di riferimento per la crescita del settore giovanile rossoblù.

Tra gli incarichi già ufficializzati, Claudio Vuillermoz sarà responsabile della Scuola Calcio e allenatore della leva 2017. Lorenzo Tomasi ricoprirà invece il ruolo di preparatore motorio dell'Academy. Attualmente impegnato nel completamento del percorso universitario magistrale, Tomasi concentrerà il proprio lavoro sullo sviluppo coordinativo e motorio dei giovani atleti.

Confermata nello staff anche Ilaria Simeoni, già presente nell'organizzazione della Scuola Calcio. Laureata in Scienze Motorie, Sport e Salute presso l'Università di Genova, ha già conseguito il patentino UEFA C e sta proseguendo il proprio percorso di formazione con gli studi magistrali.

Importante anche il ruolo affidato a Massimiliano Prina, allenatore già presente nell'organico dell'Academy e ora nominato responsabile coordinatore dei tecnici sul campo. Tutta l'attività tecnica sarà sviluppata seguendo le linee guida condivise da Luca Tarabotto e Fabrizio Grossi.

La società ha inoltre annunciato che nelle prossime settimane verranno presentati gli altri componenti dello staff tecnico che affiancheranno i giovani calciatori durante la nuova stagione.

Nel frattempo l'Academy Vado apre le porte ai giovani atleti con una serie di Open Day dedicati sia alla Scuola Calcio sia all'attività di base presso il campo sportivo "F. Chittolina".

Per la Scuola Calcio gli appuntamenti sono fissati per martedì 21 e 28 luglio e giovedì 23 e 30 luglio presso l'impianto di rappresentanza vadese.

Questo il programma degli Open Day dedicati all'attività di base:

Lunedì 6 luglio, leva 2016, ore 19.00;

Martedì 7 luglio, leva 2013, ore 19.00;

Mercoledì 8 luglio, leva 2015, ore 19.00;

Giovedì 9 luglio, leva 2014, ore 18.00.

Tutte le attività si svolgeranno presso il campo "F. Chittolina".

Un invito aperto a tutti i bambini e alle famiglie interessate a conoscere da vicino il progetto rossoblù, come sottolineato dalla presidente dell'Academy Vado, Sabrina Tarabotto, che ha voluto ribadire il messaggio di accoglienza e partecipazione che caratterizza la società: «Siete tutti invitati, perché noi "C" siamo».