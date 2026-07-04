Calciomercato | Due giovani per il Cengio, annunciati Castellano e Ranieri

Il Cengio ha ufficializzato l'arrivo di due nuovi elementi per la prossima stagione, andando a puntellare la difesa e il reparto portieri con profili di prospettiva.

Per il pacchetto arretrato è stato tesserato Zaccaria Castellano. Difensore centrale classe 2007, di piede mancino, Castellano si unisce al gruppo dopo aver vestito le maglie della Cairese Juniores e della Carcarese. Il suo inserimento all'interno di un pacchetto difensivo esperto punta a garantire dinamismo e nuove opzioni a mister Chiarlone.

Nel parco portieri ecco Damiano Ranieri, estremo difensore classe 2008. Nonostante la giovane età, Ranieri ha già accumulato le prime esperienze tra i grandi nella scorsa stagione, militando prima nella Carcarese Under 23 e successivamente nel Plodio. Il calciatore completerà il parco portieri a disposizione dell'allenatore, affiancando i compagni di reparto Rizzo e Ferro.