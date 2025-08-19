 / Calcio

Calcio | 19 agosto 2025, 20:27

Calcio. Terza via per Imperia - Celle Varazze, il Riboli di Lavagna è pronto ad ospitare la sfida di Coppa

C'è la disponibilità del club bianconero, si attende solo il via libera della Lega Nazionale Dilettanti

Il terreno del Riboli

E' stato un vero e proprio giro della Liguria quello che idealmente hanno dovuto compiere Imperia e Celle Varazze.

La sede del match del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D è stata infatti fortemente condizionata dalle variabili infrastrutturali del "Ciccione" e dell "Olmo Ferro", tanto che la soluzione definitiva sembra essere stata trovata a levante.

Dagli uffici della Lavagnese è arrivata la conferma della richiesta di disponibilità del "Riboli" e il club bianconero ha dato l'ok per ospitare la sfida tra i nerazzurri e le civette.

Il timbro definitivo spetta alla Lega Nazionale Dilettanti ma, salvo sorprese, la partita dovrebbe essere disputata domenica 24 agosto alle ore 16:00.

Lorenzo Tortarolo

