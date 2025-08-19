Calcio. Terza via per Imperia - Celle Varazze, il Riboli di Lavagna è pronto ad ospitare la sfida di Coppa

E' stato un vero e proprio giro della Liguria quello che idealmente hanno dovuto compiere Imperia e Celle Varazze.

La sede del match del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D è stata infatti fortemente condizionata dalle variabili infrastrutturali del "Ciccione" e dell "Olmo Ferro", tanto che la soluzione definitiva sembra essere stata trovata a levante.

Dagli uffici della Lavagnese è arrivata la conferma della richiesta di disponibilità del "Riboli" e il club bianconero ha dato l'ok per ospitare la sfida tra i nerazzurri e le civette.

Il timbro definitivo spetta alla Lega Nazionale Dilettanti ma, salvo sorprese, la partita dovrebbe essere disputata domenica 24 agosto alle ore 16:00.