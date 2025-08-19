Calcio, Sanremese. Il consiglio di Youri Djorkaeff ai figli d'arte: "Pensino a divertirsi, indimentemente dai loro cognomi" (VIDEO

Buone sensazioni per la Sanremese nell’amichevole contro il Pietra Ligure. Una partita intensa, utile per mettere minuti nelle gambe e affinare la condizione in vista degli impegni ufficiali. Al termine del match sono arrivati i commenti di dirigenti, giocatori e persino di un osservatore speciale: l’ex campione francese Youri Djorkaeff, presente sugli spalti per seguire il figlio Gabriel.

Il presidente biancoazzurro Alessandro Masu ha promosso la prova della squadra:

“Ho visto un buon primo tempo, abbiamo messo in difficoltà una formazione organizzata come il Pietra Ligure. È stato un test positivo e una bella boccata d’ossigeno per Moreo con la doppietta. Anche Djorkaeff mi è piaciuto, forse motivato anche dalla presenza del papà. Sappiamo di avere un organico importante e queste gare servono soprattutto per mettere minuti nelle gambe”.

Sulla stessa linea il commento di Simone Quinteri, che ha sottolineato l’atteggiamento del gruppo:

“Era fondamentale disputare una prestazione convincente. Abbiamo fatto vedere anche giocate di qualità, un segnale incoraggiante in vista della Coppa. Nonostante si parli molto del nostro mercato, ci sono club che hanno speso molto più di noi: siamo una squadra che può giocarsela con chiunque, ma serve sempre lo spirito giusto e seguire il mister. Questo test lo conferma”.

Tra i protagonisti in campo, il giovane Gabriel Oan Djorkaeff, che ha parlato della crescita della squadra e dell’importanza della vittoria: La partita è andata bene, è poco più di due settimane che la squadra ha cominciato a lavorare in gruppo e ci sono dei piccoli arrangiamenti tecnici da fare, dobbiamo aumentare il ritmo partita nelle gambe, oggi anche la presenza di molti tifosi mi ha fatto inoltre molto piacere. Era anche importante vincere oggi per trovare confidenza con tutta la squadra. Abbiamo costruito delle buone cose, prestazione molto positiva. Mio padre è venuto poi a vedere e questo ha fatto molto piacere. Con la squadra va bene, dobbiamo assimilare ancora degli automatismi di gioco l'uno con altro, ma da qui a tre settimane tutto diventerà più facile. Poi testa alla partita di Coppa Italia col Vado".

Infine, le parole di Youri Djorkaeff, ex stella dell’Inter e campione del mondo 1998, che ha applaudito lo spirito dei ragazzi:

“Ho visto una bella partita e sono contento della prova di mio figlio, anche se spero riesca a segnare presto. L’importante è che questi giovani pensino a divertirsi e non al cognome che portano sulle spalle. La squadra ha lo spirito giusto e questo è un buon segnale per la società”.

(Immagini e riprese video di Cristiano Sabre)