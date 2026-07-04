Calciomercato | Il Camporosso riabbraccia Carmelo Luci, il tecnico della Promozione torna in rossoblu

Il Camporosso ha ufficializzato stamattina il ritorno di Carmelo Luci alla guida della Prima Squadra per la stagione 2026/2027, dopo l’esperienza biennale con i colori dell’Ospedaletti.
Tecnico di grande esperienza, Luci rappresenta una figura già nota all’ambiente rossoblù (con lui il club arrivò ad ottenere il salto in Promozione) e sarà chiamato a guidare il gruppo con l’obiettivo di dare continuità al percorso di crescita della società, puntando soprattutto sulla valorizzazione dei propri giovani.
La società ha accolto il suo ritorno con soddisfazione, augurandogli una stagione ricca di risultati e confermando piena fiducia nel lavoro del nuovo allenatore.