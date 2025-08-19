 / Altri sport

Allerta Meteo. Forte perturbazione in arrivo, quasi l'intera Liguria colorata di arancione

Da mezzanotte scatta l'allerta gialla, il livello si alzerà dalle 7 di domattina sul medio levante savonese e sulla Val Bormida

Era atteso un rapido peggioramento delle condizioni meteo e Arpal ha confermato l'evoluzione emanando l'allerta arancione su tutta la regione, escluso l'estremo ponente ligure.

E' infatti previsto uno spiccato dell'instabilità dalle prime ore della notte, con rovesci o temporali forti o organizzati che assumeranno carattere anche persistente dalla prima mattina sulle zone BCDE, possibili fenomeni persistenti su parte orientale di A. Possibili locali grandinate, raffiche e fenomeni vorticosi. Le precipitazioni, di intensità tra forte e molto forte, daranno luogo a cumulate areali significative su BCDE; cumulate puntuali tra elevate e molto elevate. Venti forti da Sud-Est su BC, moderati altrove. Mare molto mosso su C nel pomeriggio.

Giovedì ancora condizioni perturbate ed instabili, in particolare nella prima parte della giornata, con alta probabilità di temporali forti sul Centro-Levante (zone BCE), bassa probabilità sulle zone AD. Aumento del moto ondoso in serata fino a molto mosso a partire dalle coste di Ponente in estensione al resto della regione.

