Calciomercato | La San Michele presenta il proprio parco portieri, ecco Khalil e Rotiroti

La nota blu:

L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per questa stagione avrà tra le proprie fila i seguenti giocatori:

MOHAMMED KHALIL

portiere, classe 2000



MARCO ROTIROTI

portiere, classe 1984

Khalil, proveniente dalla San Filippo Neri, fresco vincitore del torneo estivo "Città di Albenga", dove ha messo in luce le proprie doti, Rotiroti, in arrivo dal Borghetto, esempio di longevità sportiva, avendo, per un quarto di secolo, difeso i pali di molteplici sodalizi del nostro comprensorio, farà da "chioccia" in una squadra dalla bassa età media, entrambi vanno ad arricchire il parco portieri della nostra rosa.

La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.