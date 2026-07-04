Calciomercato | San Francesco Loano, ci sono i ritorni di Arzarello e Leonardo Ferrara

La San Francesco Loano punta anche sul senso di appartenenza per affrontare la stagione 2026/2027. La società ha infatti ufficializzato gli arrivi di Dario Arzarello e Leonardo Ferrara, due giocatori che tornano a vestire i colori del club dopo essere cresciuti nel settore giovanile loanese.

Per entrambi si tratta di un ritorno alle origini, dopo percorsi che li hanno portati a maturare importanti esperienze lontano da Loano.

Difensore classe 2004, Dario Arzarello ha mosso i primi passi nel vivaio rossoblù prima di trasferirsi al Finale, società nella quale ha proseguito il proprio percorso di crescita calcistica. Ora il ritorno alla San Francesco Loano, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

Torna all'Ellena anche Leonardo Ferrara. L'esterno classe 1999, cresciuto nel settore giovanile rossoblù, ha poi proseguito la propria formazione nelle giovanili del Genoa. Successivamente ha maturato una significativa esperienza tra le prime squadre vestendo le maglie di Finale, Vado, Imperia, Ceriale e Legino.