Outdoor | Andora, aperto un nuovo tratto della pista ciclabile

È stato inaugurato questa mattina un nuovo tratto di pista ciclabile ad Andora. Da oggi, chi arriva nella località balneare utilizzando la ciclopedonale che parte dall’imperiese, potrà proseguire il proprio percorso in bicicletta non solo verso la stazione ferroviaria, ma anche lungo la passeggiata a mare fino a raggiungere il Parco delle Farfalle.



“La nuova tratta è stata realizzata con l’obiettivo di convogliare in sicurezza nell’Andora di Ponente, sul lungomare e nel centro cittadino i numerosi ciclisti e visitatori che raggiungono quotidianamente Andora attraverso la ciclopedonale, generando già i primi effetti positivi sulle attività economiche locali – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – In questo modo sulla passeggiata e nei parchi si separano gli spazi riservati ai ciclisti da quelli dedicati a chi percorre il litorale a piedi, garantendo sicurezza. E’ prevedibile che il flusso di cicloturisti possa intensificarsi nelle prossime settimane. Questa è pensata come una ciclabile semplice che possa guidare l’ingresso ad Andora di chi non la conosce. La maggioranza dei ciclisti entra ad Andora dal Belvedere e pochi utilizzano l’uscita in corrispondenza di Piazza Santa Caterina.

In futuro, la pista si svilupperà ulteriormente. Vogliamo che i visitatori scoprano il territorio, anche attraverso ulteriori percorsi dedicati affinché la pista porti ulteriore sviluppo turistico alla costa e all’entroterra, in ogni periodo dell’anno”.



Dopo la benedizione impartita da don Alessandro, l’apertura è stata caratterizzata da una simbolica pedalata di gruppo guidata dal sindaco Mauro Demichelis, presenti l’assessore allo Sport Ilario Simonetta, l’assessore all’Ambiente Alexandra Allegri, i Consiglieri Comunali Gimmi Aga e Maria Teresa Nasi, l’avvocato Fabrizio De Nicola, Presidente dell’A.M.A. l’azienda pubblica che ha messo a disposizione le bici del servizio di noleggio del porto, il Vice Comandante della Polizia Locale Paola Bellan e le autorità civili e militari del territorio, insieme ad associazioni locali. Fra questi anche il direttore e gli ospiti della Sacra Famiglia. Proprio loro avevano espresso l’importanza di poter accedere a sempre più parchi, con le loro Fra Bike bici speciali che permettono di esplorare il territorio in autonomia con l’aiuto di volontari e operatori.



La nuova tratta, lunga quasi un chilometro, percorre la Passeggiata di Ponente parallela alle spiagge, prosegue in via Capri, attraversa il Parco Novara, sbuca in via Sardegna e continua sulla passeggiata a mare fino a raggiungere e fare ingresso nel Parco delle Farfalle. In futuro il percorso proseguirà fino al porto.



”Stiamo lavorando affinché in futuro vi sia un percorso green che unisca il Porto, il litorale, la ciclabile, l’entroterra e Molino nuovo anche con una ulteriore pista lungo il Merula già progettata e finanziata come opera a scomputo” - ha annunciato il sindaco Demichelis.



Il Comandante della Polizia Locale Paolo Ferrari, con la Vice Comandante Paola Bellan, ha seguito la realizzazione del percorso della ciclabile che attraversa un breve tratto di viabilità urbana.



“Il prolungamento della pista è a doppio senso di marcia e rispetta le misure previste dal codice della strada a tutela del transito sicuro di ciclisti, pedoni e auto anche nelle intersezioni con la viabilità urbana. La larghezza varia da tre a due metri a seconda dello spazio disponibile nella sede stradale – ha spiegato la Vice Comandante Bellan – La corsia è larga tre metri sulla Passeggiata di Ponente, si restringe a due metri in via Capri, nel Parco Novara, in via Sardegna e sulla passeggiata a mare, aree caratterizzate da traffico veicolare limitato o assente, per poi tornare ad allargarsi nel Parco delle Farfalle”.



Per permettere il passaggio in sicurezza dei ciclisti e delle auto è stata modificata la disposizione, da spina di pesce a orizzontali, di alcuni parcheggi in via Capri e in via Sardegna.



“In tutto sono stati eliminati quattro parcheggi in via Capri e quattro in via Sardegna e in totale otto anche per le moto - conclude il comandante Ingegner Paolo Ferrari confermando che Andora è uno dei pochi comuni che offre e continuerà ad offrire su tutto il territorio parcheggi gratuiti.

A pochi minuti dall’apertura, la pista era già affollata di ciclisti, incuriositi e contenti per la novità.