Mountain Bike | I talenti della Quiliano Bike e dell'Ucla1991 brillano a Fumane

Weekend da incorniciare per il movimento savonese della mountain bike. All'Italia Bike Cup XCO di Fumane, una delle tappe più attese del circuito nazionale, i portacolori delle società provinciali hanno raccolto quattro medaglie e una serie di piazzamenti che confermano la crescita del settore giovanile regionale.
A salire più in alto di tutti è stato Mattia Di Domenico, portacolori del Quiliano Bike Speed Wheel, che ha chiuso al comando la categoria Esordienti 2° anno. Alle sue spalle, sempre per i colori quilianesi, arriva l'argento di Simone Zunino tra gli Allievi 1° anno.
Non solo Quiliano, però: il bronzo tra gli Esordienti 1° anno è finito al collo di Federico Ordano, in gara per l'ASD UCLA1991, mentre nel settore femminile arriva un'altra medaglia per il Quiliano Bike Speed Wheel grazie a Ester Colombino, terza tra le Donne Esordienti 1° anno.
Oltre ai podi, la giornata di Fumane ha regalato diversi piazzamenti di rilievo per i club liguri.
Tra gli Allievi 1° anno, buona prova per Alessandro Rilla (UCLA1991), nono al traguardo, seguito da Leonardo Lugani (Quiliano Bike Speed Wheel) in quindicesima posizione. Completano il quadro Nicolò Riccobaldi, ventunesimo per il Quiliano, e Tommaso Sibelli, cinquantasettesimo con la maglia dell'UCLA1991.
Nella categoria Esordienti 1° anno da segnalare l'undicesimo posto di Nicolò Vallone (Quiliano Bike Speed Wheel), davanti a Francesco Rocca, diciassettesimo per l'UCLA1991. Chiudono la pattuglia ligure Simone Castellini, ventiquattresimo per il Quiliano, e Matteo Pagliasso, cinquantottesimo con i colori dell'UCLA1991.
Da segnalare infine il quinto posto di Greta Catalano tra le Donne Esordienti 2° anno, ancora una volta per il Quiliano Bike Speed Wheel, il nono posto di Virginia Balbo tra le Donne Allieve 1° anno per l'UCLA1991 e il decimo posto di Giacomo Impieri tra gli Juniores, in gara per il Liguria XCO Project.