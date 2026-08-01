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Ciclismo | 01 agosto 2026, 12:43

Mountain Bike | I talenti della Quiliano Bike e dell'Ucla1991 brillano a Fumane

foto di repertorio

foto di repertorio

Weekend da incorniciare per il movimento savonese della mountain bike. All'Italia Bike Cup XCO di Fumane, una delle tappe più attese del circuito nazionale, i portacolori delle società provinciali hanno raccolto quattro medaglie e una serie di piazzamenti che confermano la crescita del settore giovanile regionale.

A salire più in alto di tutti è stato Mattia Di Domenico, portacolori del Quiliano Bike Speed Wheel, che ha chiuso al comando la categoria Esordienti 2° anno. Alle sue spalle, sempre per i colori quilianesi, arriva l'argento di Simone Zunino tra gli Allievi 1° anno.

Non solo Quiliano, però: il bronzo tra gli Esordienti 1° anno è finito al collo di Federico Ordano, in gara per l'ASD UCLA1991, mentre nel settore femminile arriva un'altra medaglia per il Quiliano Bike Speed Wheel grazie a Ester Colombino, terza tra le Donne Esordienti 1° anno.

Oltre ai podi, la giornata di Fumane ha regalato diversi piazzamenti di rilievo per i club liguri.

Tra gli Allievi 1° anno, buona prova per Alessandro Rilla (UCLA1991), nono al traguardo, seguito da Leonardo Lugani (Quiliano Bike Speed Wheel) in quindicesima posizione. Completano il quadro Nicolò Riccobaldi, ventunesimo per il Quiliano, e Tommaso Sibelli, cinquantasettesimo con la maglia dell'UCLA1991.

Nella categoria Esordienti 1° anno da segnalare l'undicesimo posto di Nicolò Vallone (Quiliano Bike Speed Wheel), davanti a Francesco Rocca, diciassettesimo per l'UCLA1991. Chiudono la pattuglia ligure Simone Castellini, ventiquattresimo per il Quiliano, e Matteo Pagliasso, cinquantottesimo con i colori dell'UCLA1991.

Da segnalare infine il quinto posto di Greta Catalano tra le Donne Esordienti 2° anno, ancora una volta per il Quiliano Bike Speed Wheel, il nono posto di Virginia Balbo tra le Donne Allieve 1° anno per l'UCLA1991 e il decimo posto di Giacomo Impieri tra gli Juniores, in gara per il Liguria XCO Project.

Redazione

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