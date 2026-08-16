Ciclismo | Luca Giaimi sarà ai Giochi del Mediterraneo, crono e prova in linea attendono il campione alassino

Nuovo prestigioso appuntamento internazionale nel 2026 per Luca Giaimi. Il ventunenne ligure è stato inserito dalla Federazione Ciclistica Italiana nella selezione che prenderà parte alle gare di ciclismo su strada dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, in programma in Puglia.
Il corridore della UAE Team Emirates sarà impegnato in entrambe le specialità previste dal programma: la cronometro individuale e la prova in linea, una doppia partecipazione che testimonia le caratteristiche tecniche del giovane atleta.
Per Giaimi si tratta dell'ennesimo riconoscimento al termine di una prima parte di stagione particolarmente significativa. Dopo la promozione nel WorldTour con la formazione emiratina, il ligure ha avuto modo di confrontarsi immediatamente con il massimo livello del ciclismo internazionale, prendendo parte anche a competizioni di grande prestigio come la Tirreno-Adriatico.
La scelta della Nazionale di affidargli due prove differenti evidenzia la capacità di Giaimi di adattarsi a scenari di gara diversi e conferma la considerazione conquistata all'interno del movimento azzurro. A Taranto, dunque, il giovane portacolori della UAE Team Emirates avrà l'opportunità di aggiungere un altro importante capitolo al suo percorso di crescita.