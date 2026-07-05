Calcio | Arbitri, conferme in Can D per Cazacu, Isnardi, Semini e Chamchi

L'arrivo di luglio segna il via della nuova stagione anche per il mondo arbitrale. Tra conferme di spessore, promozioni e qualche naturale avvicendamento, le sezioni del ponente ligure di Albenga e Savona hanno visto delineata la loro squadra di direttori di gara, assistenti e osservatori per i campionati nazionali.

Tante conferme per la sezione ingauna. Continueranno a militare in Can D Eusebiu Cazacu e Francesco Isnardi. A supportare le terne sul campo ci sarà anche l'assistente arbitrale Vittorio Semini, regolarmente confermato nel ruolo dopo la promozione dello scorso anno.

Sul fronte degli osservatori spicca il nome di Riccardo Villa, inserito nell'organico degli Osservatori Arbitrali CON Professionisti a disposizione della CAN C. Salto nella Commissione Nazionale per Giuseppe Bellantoni. Confermato in Can 5, infine, Giacomo Di Gangi.

Si registrano invece le dimissioni dell'arbitro Stefano Calzolari, che lascia così la CAN D.

Più esigua la truppa per la sezione di Savona. La sezione savonese in Can D continuerà ad rappresentata dall'assistente arbitrale Osama Chamchi-

L'osservatore savonese Paolo Vignola non farà più parte dell'organico, dopo aver raggiunto i limiti massimi di permanenza nel ruolo.

Per quanto riguarda il calcio a 5, è stato confermato nel ruolo Emanuele Fontana, esce invece dai quadri elite Giulio Fantino.