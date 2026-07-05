Calcio | Il Legino ringrazia Fabio Tobia: "119 esordi, sei parte della storia della società"

Un messaggio di riconoscenza e un dato che racconta meglio di qualsiasi parola il lavoro svolto negli anni. Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, il Legino ha voluto rendere omaggio a Fabio Tobia, figura che ha segnato in maniera indelebilela storia recente della società verdeblù.

Nel corso dei 16 anni trascorsi al Legino, Tobia ha infatti fatto esordire nel calcio dei grandi ben 119 giocatori, offrendo loro la prima opportunità di confrontarsi con il mondo delle prime squadre. Un numero enormeche testimonia l'attenzione costante riservata alla crescita dei giovani e alla valorizzazione del vivaio, da sempre uno dei punti cardine della filosofia del club.

La società ha sottolineato come questo percorso abbia contribuito a consolidare la credibilità del Legino nel panorama calcistico locale, attribuendo valore non soltanto agli aspetti tecnici ma anche a quelli umani e formativi:

"Nei 16 anni di gestione, Fabio Tobia, sotto la sua guida tecnica - si legge nella nota - ha fatto esordire nel calcio "dei grandi" per la prima volta nella loro carriera 119 giocatori.

Numero che testimonia la filosofia che nel nostro mondo Legino ha dato modo di credibilità e valore umano societario, negli ultimi 5 anni lo testimoniano i risultati nella classifica di premio valorizzazione giovani.

Fabio il tuo operato a Legino è stato fondamentale e non sarà mai dimenticato, fai parte della storia del Legino, un grande mister un grande responsabile e una persona stupenda".