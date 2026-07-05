Tornei Estivi. Oltre 300 ragazzi a Ceriale per il primo trofeo dedicato agli under: "In campo con il sorriso"

Dal 7 al 18 luglio lo stadio “Merlo” sarà il teatro del 1° Trofeo Città di Ceriale Under 17, il torneo di calcio a 7 dedicato alle nuove leve del territorio. L’evento si candida a essere una delle principali novità dell’estate 2026, forte di un numero di adesioni che ha superato rapidamente le aspettative iniziali.

Ai nastri di partenza ci saranno oltre 300 ragazzi nati tra il 2008 e il 2015, suddivisi per fasce d’età, con l’obiettivo di vivere un’esperienza sportiva di qualità che unisca competizione, crescita e soprattutto divertimento.



A raccontare la filosofia della manifestazione sono gli organizzatori Emanuele Scorsone, Enzo Gaudino e Loris Giunta:

«La risposta dei ragazzi e delle loro famiglie è stata incredibile. Le iscrizioni hanno superato rapidamente quota 300, permettendoci di offrire a tanti giovani la possibilità di vivere delle serata di sport e aggregazione in una struttura di alto livello come lo stadio Merlo. È importante che possano giocare, confrontarsi e crescere, ma sempre con il sorriso sulle labbra».

Pur mantenendo una struttura agonistica e competitiva, il torneo pone infatti al centro l’aspetto ludico e formativo, con l’obiettivo di non far prevalere il risultato sul valore dell’esperienza.

«La priorità resta il benessere dei ragazzi», proseguono Scorsone e Gaudino. «Vogliamo che ognuno di loro esca dal campo arricchito, indipendentemente dal risultato finale. Lo sport deve rimanere una festa, soprattutto a queste età».



Il “Merlo” si conferma così cornice ideale per una manifestazione pronta a unire sport e socialità, offrendo anche ai giovani atleti del territorio un’occasione concreta per vivere da protagonisti le emozioni del calcio estivo.