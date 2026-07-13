Coni Savona | E' il giorno di Vetrine in Rosa

Domani,lunedì 13 luglio alle ore 10.30, nella Sala Rossa del Comune di Savona, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso "Vetrine in Rosa", organizzato dal CONI Savona, dal Comune di Savona e dall'Associazione Chicchi di Riso ETS.

L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di oltre 50 attività commerciali, ha ottenuto anche il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona e L'Eco di Savona.

Alle prime tre classificate saranno assegnate le biciclette messe a disposizione da Speed Wheel di Leonardo Mordeglia, in corso Vittorio Veneto a Savona, mentre tutte le altre partecipanti riceveranno i prodotti offerti da ESI S.p.A. di Albisola.

La cerimonia di premiazione sarà presentata da Laura Sicco.

In occasione del passaggio del 109° Giro d'Italia, avvenuto giovedì 21 maggio 2026, gli esercenti savonesi hanno allestito le proprie vetrine con allestimenti ispirati al tema del ciclismo. Il transito della corsa rosa nel centro cittadino ha contribuito a coinvolgere l'intera città nell'accoglienza dell'evento su due ruote più importante del nostro Paese, trasformando le vetrine in un omaggio al Giro e ai suoi valori di sport, partecipazione e condivisione.