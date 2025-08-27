 / Calcio

Calcio | 27 agosto 2025, 17:07

Un terreno da 2600 metri quadri per le società sportive, bando aperto da parte del Comune di Loano

Il lotto si trova nei pressi dello stadio Ellena

Nei giorni scorsi il Comune di Loano ha pubblicato un avviso volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti disposti a rigenerare e riqualificare un terreno di circa 2.600 metri quadri situato nei pressi dello stadio Ellena. L'avviso è rivolto a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. 

Tali realtà sono inviate a presentare un progetto preliminare ed un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e per la successiva gestione dei terreni, che dovranno essere destinati all'attività sportiva e dovranno ospitare attività, eventi e competizioni sportive. L'obiettivo è favorire l'aggregazione sociale e giovanile. 

L'affidatario potrà beneficiare di quanto deriverà dalla gestione dell'impianto e dalle altre attività complementari, come l'utilizzo da parte di terzi, le sponsorizzazioni, la gestione di spazi pubblicitari e servizi di supporto. La durata minima prevista per l'affidamento della gestione è di almeno 5 anni per l'esecuzione degli interventi obbligatori descritti dall'avviso e l'attuazione del progetto di riqualificazione presentato dal candidato. La documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Loano

