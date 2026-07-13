Calciomercato | Celle Varazze, il nuovo portiere è Filippo Atzori

Il comunicato biancoblu:
Il Celle Varazze F.B.C. è lieto di annunciare l’arrivo del portiere Filippo Atzori, classe 2003, che vestirà i colori biancoblù nella prossima stagione.
Cresciuto nel settore giovanile del Ligorna, Atzori ha proseguito il proprio percorso di crescita maturando un’importante esperienza con il Campomorone Sant’Olcese.
Le sue prestazioni hanno confermato qualità e maturità, rendendolo uno dei profili più interessanti del panorama ligure.
Ora è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Celle Varazze, mettendo entusiasmo, determinazione e voglia di crescere al servizio della squadra.
Benvenuto Filippo, ti auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni con i nostri colori!