Quando il mare è davvero per tutti: a Pietra Ligure una sedia speciale e un verricello per abbattere le barriere

L'accesso al mare e alla spiaggia rappresenta ancora oggi una delle principali difficoltà per molte persone con disabilità. Muoversi sulla sabbia, raggiungere la battigia ed entrare in acqua in sicurezza può trasformare una giornata di svago in un percorso a ostacoli. Per questo motivo, iniziative che favoriscono l'inclusione e l'accessibilità assumono un valore ancora più importante, permettendo a tutti di vivere pienamente l'esperienza del mare.

A Pietra Ligure c'è chi ha scelto di fare dell'inclusione una priorità. Presso la spiaggia del C.R.A.L. Santa Corona, situata proprio a ridosso dell'ospedale pietrese, è infatti disponibile un servizio completamente gratuito dedicato alle persone con disabilità.

I bagnanti possono infatti accedere al mare grazie a una speciale sedia dotata di ruote adatte a muoversi sulla sabbia e in acqua. Il dispositivo è inoltre equipaggiato con un verricello che consente di trainare in sicurezza la sedia, con la persona a bordo, durante l'uscita dal mare, facilitando così tutte le operazioni.

A raccontare l'importanza di questa iniziativa è Vincenzo Iuliano, che utilizza regolarmente il dispositivo: "È uno strumento nato da un'idea di Luca, bagnino di Loano, che dopo averlo utilizzato sulla spiaggia dove lavorava ha deciso di donarlo. Lo conoscevo già perché avevo avuto modo di provarlo insieme a lui: quando ho saputo che era disponibile, l'abbiamo portato in questa spiaggia che oggi frequento".

La sedia è messa gratuitamente a disposizione degli utenti, così come il supporto dello staff dei bagnini, che assiste le persone con disabilità durante il bagno e per tutta la permanenza sul lido. Un servizio che testimonia una particolare attenzione all'accessibilità e all'inclusione, trasformando lo slogan "mare per tutti" in una realtà concreta e offrendo la possibilità di vivere il mare senza barriere.