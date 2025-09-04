Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Le sanzioni della prima giornata

GARE COPPA ITALIA DI ECCELLENZA GARE DEL 30/ 8/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI I AMMONIZIONE DIFFIDA
CANNELLA GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PACCIANI FRANCESCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CANCELLARA GABRIEL (CARCARESE)
GALLI DANIELE (CARCARESE)
SCIEUZO FILIPPO (FEZZANESE)
BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)
LEGGIO SAMUELE (SPORTING TAGGIA SANREMO)
PEIRANO LORENZO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
SINA ERNALD (SPORTING TAGGIA SANREMO
GARE DEL 31/08/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
AGOSTINO NICOLO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CORENGIA ANDRES ARLEY (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PASTORINO LEONARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CURABBA MORENO (BUSALLA CALCIO)
MOSCA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
PRETI MATTEO (BUSALLA CALCIO)
HODAJ ENEA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
COMPAGNONE MARCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DE PAOLI SAMUELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
NDIAYE IBRAHIMA XALILO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
PORTACCIO LUCA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
ROVEGNO MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
LATINI MICHELE (MILLESIMO CALCIO)
LAZZARETTI JONATHAN (MILLESIMO CALCIO)
BARLETTA DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DE LUCIA MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
LIPANI NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
GIGLIO GIUSEPPE (PIETRA LIGURE 1956)
IORIO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)
RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)