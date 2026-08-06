Calciomercato | C'è anche Daniele Mantero per il centrocampo della Carcarese

La nota biancorossa:

Un innesto fuoriquota di valore e prospettiva per il centrocampo dell’A.S.D. Carcarese che comunica l’arrivo in biancorosso di Daniele Mantero.

Centrocampista classe 2007, Mantero cresce calcisticamente nella Voltrese, società con la quale compie la trafila giovanile fino a bagnare l'esordio in Prima Squadra nel campionato di Eccellenza a soli 16 anni. Nel suo percorso figura la parentesi con la Lavagnese nella Juniores Nazionale, dove si mette in luce raccogliendo anche diverse convocazioni in Serie D con la prima squadra. Nell'ultima annata si è confermato protagonista tra le fila della Genova Calcio in Eccellenza.

"A Carcare ho trovato un ambiente accogliente, che mi ha fatto sentire importante e desiderato - commenta Mantero -. Qualche settimana fa ho avuto modo di parlare con il mister e dalle sue parole ho capito che le sue squadre si basano sulla tenacia e sul controllo del gioco, e questo può valorizzare al meglio un gruppo così giovane e volenteroso come il nostro.

Sono molto felice di far parte di questa grande famiglia e non vedo l’ora di iniziare".

Dichiara il vicepresidente con delega alla Prima squadra Edoardo Gandolfo: “Lo scorso anno Daniele ha trovato un’ottima continuità in una squadra importante con la Genova Calcio. Eravamo alla ricerca di un giocatore mancino sulla fascia, quindi quando è capitata l’occasione, siamo stati felici di chiudere la trattativa. È un ragazzo di grandi qualità atletiche, speriamo che in biancorosso possa continuare il suo percorso di crescita”.