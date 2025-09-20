Vela. Partirà da Loano il piano formativo per i campioni del futuro

Il Comitato di I Zona della Federazione Italiana Vela rilancia il proprio percorso di crescita tecnica e atletica, inaugurando un nuovo ciclo di attività dopo i positivi riscontri ottenuti con gli incontri primaverili. Il programma, pensato per atleti e tecnici, punta a rafforzare la preparazione delle classi giovanili e olimpiche, offrendo occasioni di confronto e crescita a tutto il movimento ligure.

La proposta formativa prevede un duplice binario: da un lato il lavoro sul campo con gli sportivi, seguiti negli allenamenti e nei test fisici dal professor Claudio Scotton, specialista nella preparazione atletica; dall’altro momenti dedicati agli allenatori, guidati dal Direttore Tecnico Zonale Marco Iazzetta e da Andrea Boscolo del progetto A.C.A.D.E.M.Y., con l’obiettivo di armonizzare approccio fisico e metodo didattico.

“Il successo di queste iniziative – ha sottolineato il presidente zonale Alessandro Pezzoli – nasce dalla collaborazione tra tutti gli attori: il preparatore atletico, la direzione tecnica, A.C.A.D.E.M.Y., i presidenti di circolo e i delegati di classe. Solo con un lavoro di squadra si costruisce il futuro della vela ligure.”

Il nuovo calendario prenderà avvio a Loano l’11 e 12 ottobre con un raduno riservato alle classi in doppio, per poi spostarsi a Genova con sessioni dedicate a ILCA, Optimist, tavole a vela e altre categorie. Le attività si terranno presso il Centro di Preparazione di Loano, con il supporto del Circolo Nautico locale, e presso il Liceo Sandro Pertini di Genova, grazie alla disponibilità del preside professor Cavanna.

Più che un semplice ciclo di raduni, si tratta di un progetto a lungo termine che intende consolidare il livello tecnico degli atleti, garantire una preparazione fisica conforme agli standard federali e offrire ai tecnici strumenti condivisi attraverso la rete formativa di A.C.A.D.E.M.Y. La I Zona FIV rinnova dunque l’invito a circoli e giovani velisti a partecipare attivamente a questo percorso, che rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo della vela in Liguria.