 / Calcio

Calcio | 20 settembre 2025, 18:21

Calcio. Nessun punto, ma tanti applausi al Derthona. Buttu: "Orgoglioso di questi ragazzi, hanno messo cuore e organizzazione" (VIDEO)

Calcio. Nessun punto, ma tanti applausi al Derthona. Buttu: &quot;Orgoglioso di questi ragazzi, hanno messo cuore e organizzazione&quot; (VIDEO)

Il Derthona aveva fatto la bocca a un risultato positivo, sfiorando anche a più riprese il gol del vantaggio contro la capolista Vado.

Ecco perchè mister Roselli nei corridoi del Chittolina si è fermato a complimentarsi con Pietro Buttu in maniera sincera, sottolineando le tante occasioni create da una parte e dall'altra.

I complimenti non fanno punti, ma se il Derthona continuerà a scendere in campo con la gamba e l'organizzazione viste in Liguria, allora potrà davvero togliersi delle belle soddisfazioni.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium