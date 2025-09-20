Calcio. Nessun punto, ma tanti applausi al Derthona. Buttu: "Orgoglioso di questi ragazzi, hanno messo cuore e organizzazione" (VIDEO)

Il Derthona aveva fatto la bocca a un risultato positivo, sfiorando anche a più riprese il gol del vantaggio contro la capolista Vado.
Ecco perchè mister Roselli nei corridoi del Chittolina si è fermato a complimentarsi con Pietro Buttu in maniera sincera, sottolineando le tante occasioni create da una parte e dall'altra.
I complimenti non fanno punti, ma se il Derthona continuerà a scendere in campo con la gamba e l'organizzazione viste in Liguria, allora potrà davvero togliersi delle belle soddisfazioni.