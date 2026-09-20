Calcio, Eccellenza. Parità tra Savona ed Albissole: un derby infuocato finisce 1 a 1

SAVONA - ALBISSOLE 1-1 (85’ Rignanese - 21’ aut. Pili)
Espulso a fine gara il preparatore biancoblù Costamagna
Finisce qui, Savona ed Albissole portano a casa un punto
100’ Pastorino para la conclusione di Cauteruccio
97’ Uscita di Pastorino su Rignanese, restano a terra i due, recupero che si prolungherà ancora
94’ Si fa male Fossati, entra in campo Turone
Saranno 10 i minuti di recupero
90’ Bonanni C. prende il posto di Invernizzi
88’ É il turno di Sassari che prende il posto di Sogno in questo maxi recupero
86’ Cattadico inserisce Pare che prende il posto di Chiarlone
85’ PAREGGIO DEL SAVONA! Conclusione di Cauteruccio, respinge Pastorino ma arriva il solito Rignanese che fa esplodere il pubblico dei casa. Nell’occasione del goal viene allontanato mister Sarpero
84’ Rignanese prima, Sogno poi, Pastorino dice ancora di no
80’ Entra in campo Cuka, esce Vierci
78’ Conclusione di Schirru da dentro l’area, passa in mezzo a tante gambe ma Pastorino fa sua in due tempi
76’ Sarpero si gioca la carta Rignanese, prende il posto di Silvestri
Dopo tre minuti di stop si riparte, Massa per gli striscioni e il preparatore dei portieri Ghiraldelli per i ceramisti, si preannuncia un maxi recupero
72’ Il secondo assistente non ce la fa, a segnare i falli laterali saranno un dirigente per parte
70’ Chiarlone tocca Cauteruccio che va giù, rischio secondo giallo per il capitano ospite (oggi Diana assente per infortunio)
68’ Doppio cambio Savona, escono Cosentino e Colombo, entrano Sadiku e Cauteruccio
66’ È il turno di uno dei nuovi arrivi, Fossati prende il posto di Basso
64’ Intervento del massaggiatore di casa nei confronti del secondo assistente, problemi al ginocchio per lui
62’ Ancora un giallo, questa volta a Castiglione dopo un fallo su Vierci. Sembra essere cambiato il metro di giudizio del direttore di gara
61’ Gulli duro su Schirru, giallo per lui
59’ Conclusione al volo di Sogno, super parata di Pastorino che mette sopra la traversa
58’ Proteste della panchina per un brutto fallo non punito con cartellino su Silvestri, ammoniti Fresia e vice Ninivaggi
57’ Tiro di Silvestri deviato, ma per l’arbitro è rimessa dal fondo
50’ Conclusione a giro di Calcagno fuori di un soffio
49’ Animi subito accesi, Calcagno e Chiarlone si strattonano accompagnando un pallone fuori, ne nasce una mischia e l’arbitro decide di ammonire entrambi
46’ Sarpero inserisce Giubergia per Burchi, inizia il secondo tempo
SECONDO TEMPO
Termina dopo un minuto di recupero il primo tempo, Albissole per un’episodio
44’ Primo giallo anche per gli ospiti, si tratta di Dorno
43’ Fabbri pesca alle spalle della difesa Sogno ma la posizione di partenza è irregolare
42’ Punizione al limite dell’area di Silvestri che termina però alta
40’ Direzione di gara all’inglese, l’arbitro lascia correre molto ma la tribuna biancoblù rumoreggia per le decisioni del fischietto di Lovere
38’ Conclusione di Dono, si oppone con due mani Agostino
35’ Tanti capovolgimenti di fronte, occasioni che però non arrivano
27’ Primo giallo del match all’indirizzo di Burchi
25’ Occasione Savona: Sogno riesce a servire Cosentino che trova la conclusione trovando l’opposizione di Pastorino. Sulla respinta arriva Sogno ma il cross dell'argentino non trova nessun compagno
21’ ALBISSOLE IN VANTAGGIO! Alla prima vera occasione del match i ceramisti sbloccano la gara: bella percussione dalla destra di Barisone in area, il laterale va sul fondo e mette in mezzo rasoterra verso un compagno trovando la deviazione verso la propria porta di Pili
10’ Partita equilibrata fin qui, squadre che sanno bene l’importanza del match. Unica conclusione degna di nota per gli striscioni su punizione sull’esterno della rete
1’ Tre volti nuovi nella distinta della formazione ceramista, il club ha infatti rinforzato la rosa di mister Cattardico inserendo Pare, Fossati e Turone
1' Si comincia, padroni di casa in completo classico, ospiti in grigio!
Seconda di campionato e super derby tra Savona e Albissole, le due formazioni neopromosse si ritrovano dopo essersi date battaglia nello scorso campionato. Avvio di stagione completamente diverso, da un lato gli striscioni hanno atteso fino all'ultimo il ripescaggio, salvo poi iniziare con il passaggio del turno in campo e un successo all'esordio settimana scorsa. Di fronte la squadra ceramista che dopo aver subito una doppia sconfitta in Coppa, è caduta tra le mura amiche nella prima giornata salutando poi, nel corso della settimana, anche il fantasista Macagno.
SAVONA: G. Agostino, M. Calcagno, E. Colombo, T. Castiglione, M. Schirru, F. Pili, A. Burchi, M. Silvestri, A. Cosentino, A. Fabbri, S. Sogno
A disposizione: G. Fresia, L. Sadiku, F. Rignanese, G. Gnecchi, L. Giubergia, S. Sassari, M. Croce, E. Rezi, B. Cauteruccio
All: Sarpero Carlo
ALBISSOLE: D. Pastorino, L. Barisone, R. Moscatelli, L. Chiarlone, F. Freccero, T. Basso, G. Vierci, F. Dorno, A. Gulii, M. Campelli, A. Invernizzi
A disposizione: M. Pusceddu, A. De Cerchi, F. Bonanni, D. Pare, N. Turone, F. Vignaroli, C. Fossati, C. Bonanni, L. Cuka
All: Cattardico Cristian
ARBITRO: A. Riahi
ASSISTENTI: S. Marchetti, P. Lisei Scandale