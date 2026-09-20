Calcio, Eccellenza. Parità tra Savona ed Albissole: un derby infuocato finisce 1 a 1

SAVONA - ALBISSOLE 1-1 (85’ Rignanese - 21’ aut. Pili)

Espulso a fine gara il preparatore biancoblù Costamagna

Finisce qui, Savona ed Albissole portano a casa un punto

100’ Pastorino para la conclusione di Cauteruccio

97’ Uscita di Pastorino su Rignanese, restano a terra i due, recupero che si prolungherà ancora

94’ Si fa male Fossati, entra in campo Turone

Saranno 10 i minuti di recupero

90’ Bonanni C. prende il posto di Invernizzi

88’ É il turno di Sassari che prende il posto di Sogno in questo maxi recupero

86’ Cattadico inserisce Pare che prende il posto di Chiarlone

85’ PAREGGIO DEL SAVONA! Conclusione di Cauteruccio, respinge Pastorino ma arriva il solito Rignanese che fa esplodere il pubblico dei casa. Nell’occasione del goal viene allontanato mister Sarpero

84’ Rignanese prima, Sogno poi, Pastorino dice ancora di no

80’ Entra in campo Cuka, esce Vierci

78’ Conclusione di Schirru da dentro l’area, passa in mezzo a tante gambe ma Pastorino fa sua in due tempi

76’ Sarpero si gioca la carta Rignanese, prende il posto di Silvestri

Dopo tre minuti di stop si riparte, Massa per gli striscioni e il preparatore dei portieri Ghiraldelli per i ceramisti, si preannuncia un maxi recupero

72’ Il secondo assistente non ce la fa, a segnare i falli laterali saranno un dirigente per parte

70’ Chiarlone tocca Cauteruccio che va giù, rischio secondo giallo per il capitano ospite (oggi Diana assente per infortunio)

68’ Doppio cambio Savona, escono Cosentino e Colombo, entrano Sadiku e Cauteruccio

66’ È il turno di uno dei nuovi arrivi, Fossati prende il posto di Basso

64’ Intervento del massaggiatore di casa nei confronti del secondo assistente, problemi al ginocchio per lui

62’ Ancora un giallo, questa volta a Castiglione dopo un fallo su Vierci. Sembra essere cambiato il metro di giudizio del direttore di gara

61’ Gulli duro su Schirru, giallo per lui

59’ Conclusione al volo di Sogno, super parata di Pastorino che mette sopra la traversa

58’ Proteste della panchina per un brutto fallo non punito con cartellino su Silvestri, ammoniti Fresia e vice Ninivaggi

57’ Tiro di Silvestri deviato, ma per l’arbitro è rimessa dal fondo

50’ Conclusione a giro di Calcagno fuori di un soffio

49’ Animi subito accesi, Calcagno e Chiarlone si strattonano accompagnando un pallone fuori, ne nasce una mischia e l’arbitro decide di ammonire entrambi

46’ Sarpero inserisce Giubergia per Burchi, inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

Termina dopo un minuto di recupero il primo tempo, Albissole per un’episodio

44’ Primo giallo anche per gli ospiti, si tratta di Dorno

43’ Fabbri pesca alle spalle della difesa Sogno ma la posizione di partenza è irregolare

42’ Punizione al limite dell’area di Silvestri che termina però alta

40’ Direzione di gara all’inglese, l’arbitro lascia correre molto ma la tribuna biancoblù rumoreggia per le decisioni del fischietto di Lovere

38’ Conclusione di Dono, si oppone con due mani Agostino

35’ Tanti capovolgimenti di fronte, occasioni che però non arrivano

27’ Primo giallo del match all’indirizzo di Burchi

25’ Occasione Savona: Sogno riesce a servire Cosentino che trova la conclusione trovando l’opposizione di Pastorino. Sulla respinta arriva Sogno ma il cross dell'argentino non trova nessun compagno

21’ ALBISSOLE IN VANTAGGIO! Alla prima vera occasione del match i ceramisti sbloccano la gara: bella percussione dalla destra di Barisone in area, il laterale va sul fondo e mette in mezzo rasoterra verso un compagno trovando la deviazione verso la propria porta di Pili

10’ Partita equilibrata fin qui, squadre che sanno bene l’importanza del match. Unica conclusione degna di nota per gli striscioni su punizione sull’esterno della rete

1’ Tre volti nuovi nella distinta della formazione ceramista, il club ha infatti rinforzato la rosa di mister Cattardico inserendo Pare, Fossati e Turone

1' Si comincia, padroni di casa in completo classico, ospiti in grigio!

Seconda di campionato e super derby tra Savona e Albissole, le due formazioni neopromosse si ritrovano dopo essersi date battaglia nello scorso campionato. Avvio di stagione completamente diverso, da un lato gli striscioni hanno atteso fino all'ultimo il ripescaggio, salvo poi iniziare con il passaggio del turno in campo e un successo all'esordio settimana scorsa. Di fronte la squadra ceramista che dopo aver subito una doppia sconfitta in Coppa, è caduta tra le mura amiche nella prima giornata salutando poi, nel corso della settimana, anche il fantasista Macagno.

SAVONA: G. Agostino, M. Calcagno, E. Colombo, T. Castiglione, M. Schirru, F. Pili, A. Burchi, M. Silvestri, A. Cosentino, A. Fabbri, S. Sogno

A disposizione: G. Fresia, L. Sadiku, F. Rignanese, G. Gnecchi, L. Giubergia, S. Sassari, M. Croce, E. Rezi, B. Cauteruccio

All: Sarpero Carlo



ALBISSOLE: D. Pastorino, L. Barisone, R. Moscatelli, L. Chiarlone, F. Freccero, T. Basso, G. Vierci, F. Dorno, A. Gulii, M. Campelli, A. Invernizzi

A disposizione: M. Pusceddu, A. De Cerchi, F. Bonanni, D. Pare, N. Turone, F. Vignaroli, C. Fossati, C. Bonanni, L. Cuka

All: Cattardico Cristian



ARBITRO: A. Riahi

ASSISTENTI: S. Marchetti, P. Lisei Scandale